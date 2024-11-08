В Астане начался чемпионат мира по самбо

В столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова 8 ноября состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по спортивному и боевому самбо среди взрослых, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве туризма и спорта, масштабное событие проходит в Казахстане второй раз и объединило порядка 700 спортсменов из 85 стран мира. Честь страны на мировом первенстве отстаивают 28 казахстанских атлетов.

В церемонии открытия принял участие вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Серик Жарасбаев, который пожелал успехов спортсменам.

"Проведение чемпионата мира в нашей столице спустя 19 лет – это особое событие и большая честь для Казахстана. Сильные традиции казахстанской школы самбо делают проведение этого чемпионата здесь закономерным. Уверен, что данное событие будет способствовать дальнейшему развитию интереса молодежи к самбо", – отметил вице-министр.

Особенностью чемпионата этого года стало впервые включенное соревнование по боевому самбо среди женщин и турнир для спортсменов с нарушением зрения. До 10 ноября на чемпионате мира будет разыгран 31 комплект наград.

Первый чемпионат мира по самбо в Казахстане состоялся в 2005 году в Астане, где казахстанские спортсмены завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что Федор Емельяненко посетит чемпионат мира по самбо в Астане.

