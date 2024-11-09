В копилке Казахстана три медали: итоги второго дня Чемпионата мира по самбо в Астане

Сегодня, 9 ноября, в Астане на втором дне Чемпионата мира по самбо в финальных схватках выступили три самбиста сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК, Казахстан завоевал одно "золото" и два "серебра".

В спортивном самбо в весе до 64 кг Есентай Иманханов в напряженной схватке вырвал победу у узбекского спортсмена Сардора Олимжонова, завоевав золотую медаль.

"Сегодня меня пришли поддержать многие родственники и друзья. Благодарю жителей Астаны и всех болельщиков, которые меня поддержали. Эту победу я посвящаю своему дедушке, который скончался месяц назад. Когда счет сравнялся, я был уверен в себе и знал, что у меня есть шанс провести еще один прием. Ранее на чемпионате Азии я уступил этому узбекскому спортсмену, но сегодня смог взять реванш", – сказал чемпион мира после финала.

В финале спортивного самбо Гульдана Алмуканбетова (54 кг) уступила Анастасии Луканиной (FIAS-1), а Еламан Койшибаев (88 кг) проиграл Сергею Рябову, завоевав серебряные медали.

Также бронзовыми призерами стали Арнур Куатай (71 кг) и Улбосын Адилова (80 кг) в боевом самбо, Шынар Абатова (72 кг) в спортивном самбо и Аскар Каиров в парасамбо.

"В прошлом году на чемпионате мира я завоевал "серебро". Хотел заменить эту медаль на "золото" на родной земле в Астане, но в начале схватки отдал балл и не смог догнать соперника. Физически я был готов, но не удалось провести результативные приемы. Этот год для меня прошел удачно: я стал чемпионом Азии в Макао и взял призовое место на Кубке мира", – сказал Еламан Койшибаев в интервью пресс-службе Дирекции развития спорта.

В первый день чемпионата сборная завоевала одно "золото" и четыре "бронзы". Сейчас в копилке команды два "золота", два "серебра" и восемь бронзовых наград. Завтра, 10 ноября, состоится заключительный соревновательный день.