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Казахстанские фристайлисты прекрасно выступили на турнире в Австрии

Фристайл Победитель МТ Австрия, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 13:54 Фото: Instagram/sport_comiteti
Сборная Казахстана по фристайлу показала отличные результаты на международном турнире в австрийском курортном городе Хинтертукс, завоевав в общей сложности шесть медалей: четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую, сообщает Zakon.kz.

В одиночном разряде Павел Колмаков стал победителем турнира, набрав 77,15 очков. Для него это первая награда в новом сезоне.

Фристайл Победа Австрия, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 13:54

Фото: Instagram/kolmakov_pavel

Еще один представитель мужской сборной Казахстана Антон Бондарев завоевал бронзовую медаль, с активом в 70,18 очков.

Фристайл Победа Австрия, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 13:54

Фото: Instagram/nastya_freestasya

Среди женщин казахстанские спортсменки также оказались на высоте подиума. Анастасия Городко заняла первое место (73,88 очков), а Аяулым Амренова на второй позиции (72,33).

В соревнованиях параллель-могул Павел Колмаков и Анастасия Городко не имели себе равных, надев высшие награды австрийских состязаний. 

Между тем, на этой неделе после американской стажировки выйдет на лед Софья Самоделкина. Чемпионка Казахстана выступит на турнире в Таллине (Эстония).

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