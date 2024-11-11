Казахстанские фристайлисты прекрасно выступили на турнире в Австрии

Сборная Казахстана по фристайлу показала отличные результаты на международном турнире в австрийском курортном городе Хинтертукс, завоевав в общей сложности шесть медалей: четыре золотые, одну серебряную и одну бронзовую, сообщает Zakon.kz.

В одиночном разряде Павел Колмаков стал победителем турнира, набрав 77,15 очков. Для него это первая награда в новом сезоне.

Фото: Instagram/kolmakov_pavel

Еще один представитель мужской сборной Казахстана Антон Бондарев завоевал бронзовую медаль, с активом в 70,18 очков.

Фото: Instagram/nastya_freestasya

Среди женщин казахстанские спортсменки также оказались на высоте подиума. Анастасия Городко заняла первое место (73,88 очков), а Аяулым Амренова на второй позиции (72,33).

В соревнованиях параллель-могул Павел Колмаков и Анастасия Городко не имели себе равных, надев высшие награды австрийских состязаний.

Между тем, на этой неделе после американской стажировки выйдет на лед Софья Самоделкина. Чемпионка Казахстана выступит на турнире в Таллине (Эстония).