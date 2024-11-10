Самоделкина: стали известны дата и место ближайшего соревнования
Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Стали известны дата и место нового соревнования казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации турнира ISU Challenger Series Tallinn Trophy 2024, опубликованной на его официальном сайте, в ближайшие дни 17-летняя Софья Самоделкина выступит в столице Эстонии.
- 12 ноября в 22:30 по казахстанскому времени – короткая программа;
- 13 ноября в 19:00 по казахстанскому времени – произвольная программа.
"Уточняем свои планы на эти дни и готовимся болеть за Софу!" – восторженно пишут поклонники фигуристки.
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