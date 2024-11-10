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Самоделкина: стали известны дата и место ближайшего соревнования

Фигурное катание, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 06:33 Фото: Instagram/sofyasamodelkina
Стали известны дата и место нового соревнования казахстанской фигуристки Софьи Самоделкиной, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации турнира ISU Challenger Series Tallinn Trophy 2024, опубликованной на его официальном сайте, в ближайшие дни 17-летняя Софья Самоделкина выступит в столице Эстонии.

  • 12 ноября в 22:30 по казахстанскому времени – короткая программа;
  • 13 ноября в 19:00 по казахстанскому времени – произвольная программа.
"Уточняем свои планы на эти дни и готовимся болеть за Софу!" – восторженно пишут поклонники фигуристки.

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