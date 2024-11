Четыре топовых игрока "Реала" и "Барселоны" получили травмы

По информации Sport Es, главный снайпер "Барселоны" Роберт Левандовски получил травму в матче с "Реал Сосьедадом" и пропустит ближайшие игры Лиги наций в составе сборной Польши.

Форварду дали отдых на 10 дней, чтобы пролечить спину.

Если у поляка травма незначительная, то вот его коллега и главный распасовщик "блауграны" Ламин Ямаль может пропустит до трех недель из-за растяжения голеностопа.

🚨 LATEST NEWS 🚨



▶ Tests this morning confirmed that first team player Lamine Yamal has a grade 1 high right ankle sprain. He is expected to be out for two to three weeks.



▶ Robert Lewandowski has suffered a lower back injury. He will be out of action for approximately 10… pic.twitter.com/n43ITQWoaT