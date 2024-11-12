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Четыре топовых игрока "Реала" и "Барселоны" получили травмы

Футбол Травмы Игроков, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 11:03 Фото: Instagram/fcbarcelona
"Реал" и "Барселона" на некоторое время лишились своих ключевых игроков. Если у королевского клуба проблемы серьезные, то "блауграна" может особо не переживать, сообщает Zakon.kz.

По информации Sport Es, главный снайпер "Барселоны" Роберт Левандовски получил травму в матче с "Реал Сосьедадом" и пропустит ближайшие игры Лиги наций в составе сборной Польши.

Форварду дали отдых на 10 дней, чтобы пролечить спину.

Футбол Травма Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2024 11:03

Фото: Instagram/fcbarcelona

Если у поляка травма незначительная, то вот его коллега и главный распасовщик "блауграны" Ламин Ямаль может пропустит до трех недель из-за растяжения голеностопа.

Тем самым, самый молодой и талантливый футболист "сине-гранатовых" может выйти на поле только в начале декабря.

Как передает пресс-служба мадридского "Реала", после матча с "Осасуной" клуб потерял двух своих игроков минимум на месяц. У Васкеса и Родриго обнаружены мышечные травмы.

Медицинский штаб "Галактикос" предполагает, что испанец вернется в строй через месяц, а бразилец – в конце декабря.

Надо отметить, что начало нового сезона у королевского клуба сложилось не так уж радостно. "Сливочные" на полгода лишились своего основного защитника – Дани Карвахаля, который получил серьезное повреждение во встрече с "Вильярреалом".  

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