Четыре топовых игрока "Реала" и "Барселоны" получили травмы

"Реал" и "Барселона" на некоторое время лишились своих ключевых игроков. Если у королевского клуба проблемы серьезные, то "блауграна" может особо не переживать, сообщает Zakon.kz.

По информации Sport Es, главный снайпер "Барселоны" Роберт Левандовски получил травму в матче с "Реал Сосьедадом" и пропустит ближайшие игры Лиги наций в составе сборной Польши.

Форварду дали отдых на 10 дней, чтобы пролечить спину.

Фото: Instagram/fcbarcelona

Если у поляка травма незначительная, то вот его коллега и главный распасовщик "блауграны" Ламин Ямаль может пропустит до трех недель из-за растяжения голеностопа.

🚨 LATEST NEWS 🚨



▶ Tests this morning confirmed that first team player Lamine Yamal has a grade 1 high right ankle sprain. He is expected to be out for two to three weeks.



▶ Robert Lewandowski has suffered a lower back injury. He will be out of action for approximately 10… pic.twitter.com/n43ITQWoaT — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 11, 2024

Тем самым, самый молодой и талантливый футболист "сине-гранатовых" может выйти на поле только в начале декабря.

Как передает пресс-служба мадридского "Реала", после матча с "Осасуной" клуб потерял двух своих игроков минимум на месяц. У Васкеса и Родриго обнаружены мышечные травмы.

Медицинский штаб "Галактикос" предполагает, что испанец вернется в строй через месяц, а бразилец – в конце декабря.

Надо отметить, что начало нового сезона у королевского клуба сложилось не так уж радостно. "Сливочные" на полгода лишились своего основного защитника – Дани Карвахаля, который получил серьезное повреждение во встрече с "Вильярреалом".