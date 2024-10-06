Лидер "Реала" получил серьезную травму в победном матче своего клуба

Один из основных защитников мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль получил серьезное повреждение в конце матча испанского футбольного чемпионата против "Вильярреала" и, скорее всего, пропустит 2-3 месяца из-за операции, сообщает Zakon.kz.

32-летний футболист обороны королевского клуба получил травму на 93-й минуте поединка при попытке выбить мяч у вингера соперничающей команды Ереми Пино.

Дани унесли с поля на носилках. Спустя время он объявил о своем диагнозе и ближайшей операции.

"Серьезная травма крестообразной связки подтверждена. Предстоит операция, пропущу несколько месяцев. Уже с нетерпением жду начала восстановления и возвращения, чтобы быть, как зверь. Всем большое спасибо за сообщения, чувствую вашу огромную любовь". Дани Карвахаль

К моменту получения травмы Карвахаля "сливочные" уже почти победили со счетом 2:0 благодаря голам Винисиуса Жуниора и Вальверде.





Тем самым "Реал" довел свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до 41-го матча. Рекорд принадлежит "Барселоне" – 43 встречи.

В мадридском коллективе сейчас обеспокоены состоянием здоровья своего защитника Карвахаля.

"В раздевалке все расстроены и встревожены, такое часто бывает из-за плотного графика, и на сей раз это произошло с очень важным для нас футболистом. Он ключевой футболист, дело в его опыте и серьезноcти. Я поговорил с ним, он расстроен, но тут мало что можно сделать. Будем думать о восстановлении. У Винисиуса Жуниора проблема с шейным отделом, ему нужно обследование". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Победный матч "Галактикос" посетил бывший его игрок Тони Кроос, который завершил карьеру в этом году.

В одном из эпизодов болельщики "Реала" устроили немцу овацию и начали скандировать его имя, когда показали экс-футболиста на табло стадиона. Кроос в ответ поприветствовал мадридских фанатов.

Игрок "сливочных" Вальверде, который ныне носит 8-й номер Кросса, посвятил свой забитый мяч Тони.