Дмитрий Бивол похвастался фантастическим подарком от президента Кыргызстана
Оказалось, подарок боксер получил от президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
"Фантастический подарок", – лаконично подписал публикацию Бивол, отметив аккаунт кыргызского лидера.
В Stories именитый спортсмен показал, что в Бишкеке ему ключи от люксового авто вручил Рустам Жапаров – сын президента КР.
"От души нашему брату-чемпиону от нашего Садыра Нургожоевича", – сказал Рустам и передал Дмитрию ключи от Rolls-Royce.
Кыргызстанцы, судя по комментариям, были рады такому подарку больше, чем сам боксер. Они назвали Бивола народным чемпионом, а Жапарова поблагодарили за достойный подарок:
- "Дима, поздравляю".
- "Народный чемпион".
- "Достойный подарок".
- "Спасибо президенту".
- "Rolls-Royce 1977 года".
- "Кыргызстан с тобой, брат".
- "Наш президент красавчик".
- "Rolls-Royce Silver Shadow".
- "Кыргызстанский жигит Дима, гордимся тобой".
- "Такая есть только у тебя и у Майкла Джексона".
- "Ты достойный человек и боксер, ты достоин лучшего".
- "Братан, ты для нас всегда был, будешь и останешься победителем! Мы с тобой, Кыргызстан!"
Отметим, что на популярной интернет-платформе мы нашли объявление о продаже б/у Rolls-Royce Silver Shadow 1979 года. Владелец оценил свое редкое люксовое авто в 74 млн тенге.
Rolls-Royce Silver Shadow – это полноразмерный представительский автомобиль, выпускавшийся британским автопроизводителем Rolls-Royce в различных модификациях в период с 1965 по 1980 год. Это была первая модель Rolls-Royce, при разработке которой использовался несущий кузов.
В ночь на 13 октября 2024 года уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол в Эр-Рияде не справился с Артуром Бетербиевым, который завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.