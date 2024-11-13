Дмитрий Бивол похвастался фантастическим подарком от президента Кыргызстана

Известный российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, Дмитрий Бивол 13 ноября 2024 года опубликовал в Instagram фотографии на фоне люксового автомобиля Rolls-Royce Silver Shadow, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, подарок боксер получил от президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

"Фантастический подарок", – лаконично подписал публикацию Бивол, отметив аккаунт кыргызского лидера.

В Stories именитый спортсмен показал, что в Бишкеке ему ключи от люксового авто вручил Рустам Жапаров – сын президента КР.

"От души нашему брату-чемпиону от нашего Садыра Нургожоевича", – сказал Рустам и передал Дмитрию ключи от Rolls-Royce.

Кыргызстанцы, судя по комментариям, были рады такому подарку больше, чем сам боксер. Они назвали Бивола народным чемпионом, а Жапарова поблагодарили за достойный подарок:

"Дима, поздравляю".

"Народный чемпион".

"Достойный подарок".

"Спасибо президенту".

"Rolls-Royce 1977 года".

"Кыргызстан с тобой, брат".

"Наш президент красавчик".

"Rolls-Royce Silver Shadow".

"Кыргызстанский жигит Дима, гордимся тобой".

"Такая есть только у тебя и у Майкла Джексона".

"Ты достойный человек и боксер, ты достоин лучшего".

"Братан, ты для нас всегда был, будешь и останешься победителем! Мы с тобой, Кыргызстан!"

Отметим, что на популярной интернет-платформе мы нашли объявление о продаже б/у Rolls-Royce Silver Shadow 1979 года. Владелец оценил свое редкое люксовое авто в 74 млн тенге.

Rolls-Royce Silver Shadow – это полноразмерный представительский автомобиль, выпускавшийся британским автопроизводителем Rolls-Royce в различных модификациях в период с 1965 по 1980 год. Это была первая модель Rolls-Royce, при разработке которой использовался несущий кузов.

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