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Дмитрий Бивол похвастался фантастическим подарком от президента Кыргызстана

Дмитрий Бивол похвастался фантастическим подарком от президента Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 13:05 Фото: Instagram/bivol_d
Известный российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, Дмитрий Бивол 13 ноября 2024 года опубликовал в Instagram фотографии на фоне люксового автомобиля Rolls-Royce Silver Shadow, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, подарок боксер получил от президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

"Фантастический подарок", – лаконично подписал публикацию Бивол, отметив аккаунт кыргызского лидера.

В Stories именитый спортсмен показал, что в Бишкеке ему ключи от люксового авто вручил Рустам Жапаров – сын президента КР.

"От души нашему брату-чемпиону от нашего Садыра Нургожоевича", – сказал Рустам и передал Дмитрию ключи от Rolls-Royce.

Кыргызстанцы, судя по комментариям, были рады такому подарку больше, чем сам боксер. Они назвали Бивола народным чемпионом, а Жапарова поблагодарили за достойный подарок:

  • "Дима, поздравляю".
  • "Народный чемпион".
  • "Достойный подарок".
  • "Спасибо президенту".
  • "Rolls-Royce 1977 года".
  • "Кыргызстан с тобой, брат".
  • "Наш президент красавчик".
  • "Rolls-Royce Silver Shadow".
  • "Кыргызстанский жигит Дима, гордимся тобой".
  • "Такая есть только у тебя и у Майкла Джексона".
  • "Ты достойный человек и боксер, ты достоин лучшего".
  • "Братан, ты для нас всегда был, будешь и останешься победителем! Мы с тобой, Кыргызстан!"

Отметим, что на популярной интернет-платформе мы нашли объявление о продаже б/у Rolls-Royce Silver Shadow 1979 года. Владелец оценил свое редкое люксовое авто в 74 млн тенге.

Rolls-Royce Silver Shadow – это полноразмерный представительский автомобиль, выпускавшийся британским автопроизводителем Rolls-Royce в различных модификациях в период с 1965 по 1980 год. Это была первая модель Rolls-Royce, при разработке которой использовался несущий кузов.

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В ночь на 13 октября 2024 года уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол в Эр-Рияде не справился с Артуром Бетербиевым, который завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

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