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546.74
4.88
Спорт

Дмитрий Бивол показал фото с подготовки к реваншу

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 07:17 Фото: Instagram/bivol_d
Боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, показал своим фанатам, как готовится к реваншу с Артуром Биртибаевым, сообщает Zakon.kz.

Спортсмены встретятся 22 февраля в Саудовской Аравии. По словам организаторов, это будет самый громкий и интригующий поединок 2025 года.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 07:17

Фото: Instagram/matchroomboxing

Поэтому, несмотря на новогодние праздники, претендент на победу показал усердную подготовку к реваншу.

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 07:17

Фото: Instagram/bivol_d

Днями ранее команда казахстанского бойца наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаева объявила о возвращении спортсмена на ринг. Известны дата и место предстоящего боя.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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