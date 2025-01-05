Дмитрий Бивол показал фото с подготовки к реваншу

Боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, показал своим фанатам, как готовится к реваншу с Артуром Биртибаевым, сообщает Zakon.kz.

Спортсмены встретятся 22 февраля в Саудовской Аравии. По словам организаторов, это будет самый громкий и интригующий поединок 2025 года.

Фото: Instagram/matchroomboxing

Поэтому, несмотря на новогодние праздники, претендент на победу показал усердную подготовку к реваншу.

Фото: Instagram/bivol_d

Днями ранее команда казахстанского бойца наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаева объявила о возвращении спортсмена на ринг. Известны дата и место предстоящего боя.