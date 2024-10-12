Бетербиев – Бивол: итоги боя за титул абсолютного чемпиона полутяжелого веса

В ночь на 13 октября в Эр-Рияде завершился боксерский поединок среди непобедимых россиян за титул абсолютного чемпиона полутяжелого веса, сообщает Zakon.kz.

До этого в истории России был только один абсолютный чемпион – Костя Цзю. Этот титул достался ему в 2001 году.

В этом же поединке на кону стояли пояса Бетербиева WBC, WBO, IBF. Бивол выставил титул WBA.

По итогам боя 39-летний Артур Бетербиев победил 33-летнгео Дмитрия Бивола: один судья дал ничью, двое других отдали победу Бетербиеву. Поединок продлился все 12 раундов.

Анонсом к бою выпустили захватывающий промо-ролик в стиле сериала "Викинги".