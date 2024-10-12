Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Бетербиев – Бивол: итоги боя за титул абсолютного чемпиона полутяжелого веса

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2024 04:02 Фото: Instagram/arturbeterbiev
В ночь на 13 октября в Эр-Рияде завершился боксерский поединок среди непобедимых россиян за титул абсолютного чемпиона полутяжелого веса, сообщает Zakon.kz.

До этого в истории России был только один абсолютный чемпион – Костя Цзю. Этот титул достался ему в 2001 году.

В этом же поединке на кону стояли пояса Бетербиева WBC, WBO, IBF. Бивол выставил титул WBA.

По итогам боя 39-летний Артур Бетербиев победил 33-летнгео Дмитрия Бивола: один судья дал ничью, двое других отдали победу Бетербиеву. Поединок продлился все 12 раундов.

Анонсом к бою выпустили захватывающий промо-ролик в стиле сериала "Викинги".

Читайте также

Баскетбол
Баскетболисты "Астаны" уступили гостям в домашнем матче
Официально объявлено о дате боя Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC
Официально объявлено о дате боя Шавката Рахмонова за титул чемпиона UFC
В Астане прошли соревнования по байге и кокпару: кто стал победителем
В Астане прошли соревнования по байге и кокпару: кто стал победителем
Алия Абди
Россия 2024 год Бокс Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Талгар, пожар
Пожар близ Талгара: заместитель министра внутренних дел прибыл на место происшествия
Динара Сатжан поделилась радостным семейным событием
Динара Сатжан поделилась радостным семейным событием
Осторожность в Суперлуние: каким знакам зодиака лучше сдерживать эмоции 17 октября
Осторожность в Суперлуние: каким знакам зодиака лучше сдерживать эмоции 17 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: