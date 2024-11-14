Легендарный Тайсон готов к бою с популярным блогером Полом

Знаменитый в прошлом чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон заявил о своей готовности к предстоящей встрече на ринге против блогера Джейка Пола. Бой между двумя американцами состоится на вечере бокса 15 ноября в Арлингтоне (США), сообщает Zakon.kz.

Предстоящий поединок вызвал большой интерес у любителей бокса во всем мире. Никто не сомневается, что это будет шоу двух знаменитостей, 58-летний Майк против 27-летнего Джейка.

Утром 14 ноября боксеры провели пресс-конференцию, а также битву взглядов перед боем.

За профессиональную карьеру Железный Майк одержал 50 побед, из которых 44 были завершены нокаутом, и потерпел шесть поражений.

В свою очередь Джейк Пол провел 11 поединков на ринге, в 10 из них он добился успеха, и единожды его постигла неудача.

Стоит заметить, что это была не первая битва взглядов боксеров. Они должны были подраться еще летом, но бой был сорван из-за состояния здоровья Тайсона.