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15 ноября казахстанские конькобежцы представят Казахстан на чемпионате четырех континентов в Японии

15 ноября казахстанские конькобежцы представят Казахстан на чемпионате четырех континентов, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 06:20 Фото: НОК РК
15 ноября, казахстанские конькобежцы официально начнут новый сезон. Первым стартом нашей команды будет чемпионат четырех континентов в Японии, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, подготовку к новому сезону конькобежцы начали еще летом. По словам главного тренера Александра Панфилова, тренировочный процесс базировался на "ударном" блоке высокогорных тренировок.

Команда также прошла учебно-тренировочные сборы с катанием на роликах, тренировками по шорт-треку, а также выполнила большой объем велосипедной работы.

В летний период была заложена база, после чего сборная перешла к более точечной подготовке. При этом тренерский штаб в процессе использовал новый формат для достижения нужного эффекта.

Спортсменов разделили на несколько групп. За каждой был закреплен тренер.

  • Первая группа – это женский спринт. Ответственным за подготовку является тренер-консультант Сергей Клевченя. В нее вошли пять молодых девушек, выступающих на дистанциях 500, 1000 метров, а также в командном спринте.
  • Далее идет группа мужского спринта. Тренирует атлетов Алексей Есин. Также сформирована специальная группа, где собрали конькобежцев, бегающих средние и длинные дистанции. За ней закреплен Павел Абраткевич.

Перед официальным началом нового сезона команда Казахстана также провела сбор в Московской области. Там спортсмены выступили на тестовых соревнованиях. Дальнейшая подготовка проходила в Европе. Наша сборная прошла УТС в Германии. Там же, в Инцеле, конькобежцы приняли участие в международном турнире для выполнения квалификации на этапы Кубка мира.

Начиная с предстоящего чемпионата четырех континентов, у нашей сборной будет насыщенный соревновательный график. После официального первого старта сборная примет участие в этапе Кубка мира в Нагано (Япония). Через неделю атлетов ждет второй ЭКМ в Пекине (Китай).

Затем команда вернется в Астану для подготовки к Азиатским играм.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о фигуристке Софье Самоделкиной, которая сменила спортивное гражданство и теперь выступает за Казахстан.

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