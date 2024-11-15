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14-летняя штангистка стала чемпионкой Казахстана среди взрослых

Тяжелая атлетика Золото ЧРК, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 14:05 Фото: Instagram/wf_rk
На проходящем в эти дни чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике у женщин в весовой категории до 59 кг сенсационное "золото" завоевала 14-летняя Ксения Прозорова из Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Юная штангистка покоряет республиканское первенство среди взрослых уже второй раз подряд. На текущем турнире в Талдыкоргане Ксения Прозорова в сумме двоеборья сумела осилить 190 кг (87+103).

Что интересно, эта одаренная спортсменка опередила своих конкурентов с хорошим перевесом. 

Карагандинка Дарья Балабаюк проиграла чемпионке целых 16 кг – 174 кг (78+96), а обладательница "бронзы" Валерия Иванова из Жетысуской области отстала на 20 кило – 170 кг (80+90).

Ранее Ксения не имела себе равных на республиканском первенстве в Костанае, набрав по сумме двух упражнений 175 кг (80+95).

Несмотря на юный возраст, штангистка уже бьет разные рекорды более взрослых спортсменов.

Между тем наша мужская сборная по тяжелой атлетике готовится к выступлению на ЧМ-2024 в Бахрейне.  

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