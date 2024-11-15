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Голкипер Андрей Василевский установил новый рекорд НХЛ в 300 побед

Хоккей Рекорд НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 15:48 Фото: Instagram/TBLightning
Российский вратарь Андрей Василевский одержал 300 побед в НХЛ. Он быстрее всех вратарей в истории добился такого показателя, для этого ему понадобилось 490 матчей, сообщает Zakon.kz.

Данного результата вратарь "Тампы Бей Лайтнинг" достиг после того, как отразил 24 из 25 бросков в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега" (4:1).

"Мне повезло выиграть 300 матчей за один хоккейный клуб. В наши дни такое случается нечасто. Конечно, в этой лиге трудно побеждать, но в последние 10 лет играю за замечательную команду. Они усердно работают на льду и помогают мне во время игры".Андрей Василевский

Тем самым 30-летний хоккеист добрался до рекордной отметки в 300 побед после 490 встреч.

Василевский улучшил прежнее достижение канадца Жака Планта, который одержал 300 побед в 521-м матче. 

Абсолютным рекордсменом Лиги является легендарный голкипер Мартин Бродёр, который сыграл 1266 игр, где сумел выйти победителем в 691 поединке.

Тем временем из-за океана пришла информация, что Шавкат Рахмонов сразится с Иэном Гэрри на UFC 310. 

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