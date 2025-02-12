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Спорт

"Реал" первым одержал 300 побед в истории Лиги чемпионов УЕФА

Футбол 300 Победа, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 12:58 Фото: Instagram/realmadrid
Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал" выиграл 300 матчей в истории Лиги чемпионов. "Сливочные" первыми добились такого показателя в турнире, который ранее назывался Кубком европейских чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Юбилейная 300-я победа была достигнута в ночь на 12 февраля, когда королевский клуб на выезде обыграл "Манчестер Сити" в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов, передает пресс-служба УЕФА.

Подопечные Карло Анчелотти были сильнее "горожан" – 3:2 в рамках первого матча стыкового раунда.

Стоит отметить, что "Реал" впервые за последние 9 лет победил "Ман Сити" в основное время матча. До этого было 4 поражения и 2 ничьих, а победы доставались только в дополнительное время или по пенальти.

"Впереди ответный матч у нас, доволен победой и работой команды. Рад, что забил и помог команде. Знаем, каким бывает футбол. Можно играть очень хорошо и уступить, а может быть и наоборот. Здорово сыграли, соперник очень хороший. Работа еще не завершена, мы воспользовались их ошибками, создали много моментов в результате их оплошностей. Хорошая командная работа. "Реал" – лучший клуб мира".Игрок "Реала" Браим Диас

Вингер "Галактикос" Винисиус Жуниор был признан лучшим игроком прошедшего матча.

Бразилец провел на поле всю игру и оформил решающий пас на Джуда Беллингема, который забил победный гол гостей в добавленное арбитром время.

Ответная игра между "Реалом" и "Ман Сити" пройдет в ночь на 20 февраля. Поединок состоится на знаменитой арене "Сантьяго Бернабеу", который на днях опубликовал свои финансовые доходы за прошлый сезон.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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