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Итоги шестого дня чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике

Итоги шестого дня чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 03:23 Фото: ДРС
В Талдыкоргане завершился шестой соревновательный день чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в Талдыкоргане завершился шестой соревновательный день лично-командного чемпионата страны по тяжелой атлетике среди взрослых.

Победителями и призерами дня стали:

Женщины. Весовая категория 87-кг:

  1. Сания Орманбаева
  2. Акерке Байманап
  3. Анжела Чалкарова

Женщины. Весовая категория + 87-кг:

  1. Любовь Ковальчук
  2. Аида Ибраим
  3. Сандугаш Хауметова

Мужчины. Весовая категория 89-кг:

  1. Денис Уланов
  2. Алексей Чуркин
  3. Вячеслав Корщиков

Ранее стали известны результаты первого дня чемпионата Казахстана по дзюдо.

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