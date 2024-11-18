Итоги шестого дня чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике

Фото: ДРС

В Талдыкоргане завершился шестой соревновательный день чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, сообщает Zakon.kz.

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