Итоги шестого дня чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике
Фото: ДРС
В Талдыкоргане завершился шестой соревновательный день чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, в Талдыкоргане завершился шестой соревновательный день лично-командного чемпионата страны по тяжелой атлетике среди взрослых.
Победителями и призерами дня стали:
Женщины. Весовая категория 87-кг:
- Сания Орманбаева
- Акерке Байманап
- Анжела Чалкарова
Женщины. Весовая категория + 87-кг:
- Любовь Ковальчук
- Аида Ибраим
- Сандугаш Хауметова
Мужчины. Весовая категория 89-кг:
- Денис Уланов
- Алексей Чуркин
- Вячеслав Корщиков
Ранее стали известны результаты первого дня чемпионата Казахстана по дзюдо.
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