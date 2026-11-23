Кто оказался сильнейшим на помосте: итоги чемпионата Казахстана по тяжелой атлетике

Фото: olympic.kz

В Астане завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. По итогам соревнований определились победители и призеры в восьми весовых категориях среди мужчин и женщин, сообщает Zakon.kz.

Мужчины До 60 кг 1. Алибек Утепберген (Западно-Казахстанская область) – 264 (123+141) кг. 2. Алексей Дроздов (Алматинская область) – 253 (115+138) кг. 3. Азамат Толеген (Кызылординская область) – 246 (110+136) кг. До 65 кг 1. Мухаммедали Койшыбек (Кызылординская область) – 258 (108+150) кг. 2. Никита Журавлев (Костанайская область) – 254 (119+135) кг. 3. Абылай Анамбай (Жетысуская область) – 252 (111+141) кг. До 70 кг 1. Сайрамкез Акмолда (Жетысуская область) – 302 (132+170) кг. 2. Даулет Алпысбай (Туркестанская область) – 286 (130+156) кг. 3. Сергей Чуев (Жетысуская область) – 276 (126+150) кг. До 75 кг 1. Петр Хребтов (Алматы) – 323 (143+180) кг. 2. Бексултан Айтбай (Кызылординская область) – 318 (135+183) кг. 3. Ерсултан Турсынбеков (Восточно-Казахстанская область) – 299 (141+158) кг. До 85 кг 1. Акжол Курманбек (Жетысуская область) – 363 (163+200) кг. 2. Едыге Емберды (Астана) – 345 (152+193) кг. 3. Алибек Рахымберды (Алматы) – 344 (158+186) кг. До 95 кг 1. Александр Уваров (Шымкент) – 366 (160+206) кг. 2. Нуржан Жумабай (Алматинская область) – 365 (165+200) кг. 3. Ерасыл Саулебеков (Кызылординская область) – 361 (155+206) кг. До 110 кг 1. Артем Антропов (Карагандинская область) – 363 (161+202) кг. 2. Рахат Бекболат (Кызылординская область) – 353 (160+193) кг. 3. Матвей Макрушин (область Жетысу) – 348 (156+192) кг. Свыше 110 кг 1. Багдат Маматкул (Шымкент) – 364 (155+209) кг. 2. Сагынбек Самаркан (область Жетысу) – 363 (156+207) кг. 3. Владимир Измайлов (Карагандинская область) – 357 (160+197) кг. Женщины До 49 кг 1. Айнур Абдикалыкова (Жамбылская область) – 144 (64+80) кг. 2. Ирина Чумак (Костанайская область) – 130 (55+75) кг. 3. Фатима Торебаева (Кызылординская область) – 127 (56+71) кг. До 53 кг 1. Айгерим Ауелбек (Жетысуская область) – 163 (73+90) кг. 2. Виктория Мурашкина (Костанайская область) – 149 (69+80) кг. 3. Олеся Теренюк (Карагандинская область) – 140 (61+79) кг. До 57 кг 1. Екатерина Алякина (Карагандинская область) – 180 (80+100) кг. 2. Карина Кодирова (Карагандинская область) – 163 (70+93) кг. 3. Елена Белокопытова (Акмолинская область) – 156 (71+85) кг. До 61 кг 1. Инабат Омирзак (Кызылординская область) – 166 (71+95) кг. 2. Виолетта Какалова (Костанайская область) – 152 (67+85) кг. 3. Софья Мухина (область Жетысу) – 147 (64+83) кг. До 69 кг 1. Маргарита Ермакова (Астана) – 212 (94+118) кг. 2. Алтынай Танирбергенова (Кызылординская область) – 198 (86+112) кг. 3. Дарья Балабаюк (Карагандинская область) – 197 (88+109) кг. До 77 кг 1. Аянат Жумагали (Алматы) – 218 (98+120) кг. 2. Аружан Даулетова (Шымкент) – 181 (81+100) кг. 3. Софья Шалгина (Восточно-Казахстанская область) – 173 (79+94) кг. До 86 кг 1. Сания Орманбаева (Алматы) – 234 (104+130) кг. 2. Айганым Жанболат (Алматинская область) – 223 (105+118) кг. 3. Виктория Новикова (Акмолинская область) – 203 (93+110) кг. Свыше 86 кг 1. Любовь Ковальчук (Карагандинская область) – 235 (105+130) кг. 2. София Шешукова (Астана) – 228 (101+127) кг. 3. Динара Кыпшакбай (Кызылординская область) – 207 (88+119) кг. Ранее сообщалось, что Алексей Чуркин с мировым рекордом завоевал "серебро" Азиады-2026.

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