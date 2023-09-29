Как выглядит медальная таблица Азиады после шестого дня соревнований

29 сентября в Ханчжоу завершился шестой соревновательный день летних Азиатских игр, сообщает Zakon.kz.

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Сборная Казахстана в пятницу завоевала серебряную и три бронзовые награды.

По итогам шестого дня соревнований казахстанская команда занимает 11-е место: в активе наших спортсменов 3 золотые, 4 серебряные и 19 бронзовых медалей.





фото: оргкомитет Азиады-2023

Как проходил медальный день Азиады можно узнать здесь.

