Жанибек Алимханулы остался без соперника

Изначально Алимханулы должен был выйти против Хамзы Шираза. WBO даже объявила торги, но поединок резко отменился. Судя по официальному заявлению WBO, бой отменятся по инициативе команды Шираза.

Be advised Promoter George Warren of Queensberry Promotions, on behalf of @sheeraz_hamzah confirmed fighter will withdraw the Mandatory against #WBO Middleweight Champion @qazaqstyle. Today’s purse bid is canceled. Committee will reconvene to determine next steps. @KlimasBoxing