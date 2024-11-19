Назван состав женской команды Казахстана по боксу на чемпионате Азии
Фото: НОК РК
Тренерский штаб команды Казахстана по женскому боксу определился с составом на участие в чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, страну на континентальном турнире представят 12 спортсменок.
- До 48 кг. Айгерим Саттыбаева.
- До 50 кг. Алуа Балкибекова.
- До 52 кг. Жазира Оракбаева.
- До 54 кг. Сымбат Алиаскар.
- До 57 кг. Улжан Сарсенбек.
- До 60 кг. Виктория Графеева.
- До 63 кг. Аида Абикеева.
- До 66 кг. Милана Сафронова.
- До 70 кг. Наталья Богданова.
- До 75 кг. Диана Магауияева.
- До 81 кг. Гульсая Ержан.
- Свыше 81 кг. Елдана Талипова.
ЧА пройдет с 29 ноября по 11 декабря.
Ранее стали известны победительницы Кубка Казахстана по женской борьбе.
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