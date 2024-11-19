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Назван состав женской команды Казахстана по боксу на чемпионате Азии

Назван состав женской команды Казахстана по боксу на участие в чемпионате Азии, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 05:40 Фото: НОК РК
Тренерский штаб команды Казахстана по женскому боксу определился с составом на участие в чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, страну на континентальном турнире представят 12 спортсменок.

  • До 48 кг. Айгерим Саттыбаева.
  • До 50 кг. Алуа Балкибекова.
  • До 52 кг. Жазира Оракбаева.
  • До 54 кг. Сымбат Алиаскар.
  • До 57 кг. Улжан Сарсенбек.
  • До 60 кг. Виктория Графеева.
  • До 63 кг. Аида Абикеева.
  • До 66 кг. Милана Сафронова.
  • До 70 кг. Наталья Богданова.
  • До 75 кг. Диана Магауияева.
  • До 81 кг. Гульсая Ержан.
  • Свыше 81 кг. Елдана Талипова.

ЧА пройдет с 29 ноября по 11 декабря.

Ранее стали известны победительницы Кубка Казахстана по женской борьбе.

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