#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
515.03
584.82
6.24
Спорт

Жанибек Алимханулы снова вызвал на бой Альвареса

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 08:26 Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы продолжает бросать вызов мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу, сообщает Zakon.kz.

По словам спортсмена, у него есть две цели.

"Есть две цели. Первая цель – собрать все титулы в среднем весе, вторая цель – сразиться с Канело и победить, и все", – сообщил Алимханулы в соцсети X.

На турнире по боксу в Астане "Казахский стиль" дважды защитил свои титулы IBF и WBO. В пятом раунде он нокаутировал Ануэля Нгамиссенге.

Ранее Дмитрий Бивол ответил на предложение сразиться в ММА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
18-летняя чемпионка Франции погибла во время тренировки
Спорт
09:02, Сегодня
18-летняя чемпионка Франции погибла во время тренировки
Овечкин забил третью шайбу в текущем сезоне Кубка Стэнли
Спорт
08:28, Сегодня
Овечкин забил третью шайбу в текущем сезоне Кубка Стэнли
Три казахстанских гимнаста покорили судей в финале Кубка в Египте
Спорт
06:20, Сегодня
Три казахстанских гимнаста покорили судей в финале Кубка в Египте
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: