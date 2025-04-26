Жанибек Алимханулы снова вызвал на бой Альвареса

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы продолжает бросать вызов мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу, сообщает Zakon.kz.

По словам спортсмена, у него есть две цели.

I have two goals. The first goal is to collect all the titles in the middleweight division, the second goal is to fight Canelo and win and that's it. pic.twitter.com/B4mVRCryHi — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) April 25, 2025

"Есть две цели. Первая цель – собрать все титулы в среднем весе, вторая цель – сразиться с Канело и победить, и все", – сообщил Алимханулы в соцсети X.

На турнире по боксу в Астане "Казахский стиль" дважды защитил свои титулы IBF и WBO. В пятом раунде он нокаутировал Ануэля Нгамиссенге.

Ранее Дмитрий Бивол ответил на предложение сразиться в ММА.