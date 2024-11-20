Определились первые победители чемпионата Казахстана по таэквондо
Фото: НОК РК
В Алматинской области стартовал чемпионат Казахстана по таэквондо. В первый день турнира определись победители и призеры в шести категориях, сообщает Zakon.kz.
Женщины:
До 46 кг
- Айдана Қумартаева
- Рита Бакишева
- Нодира Ертаева, Рамина Таирова
До 62 кг
- Айша Адильбеккызы
- Фатиха Абутай
- Аида Таукенова, Камила Аймукашева
До 73 кг
- Назым Махмутова
- Феруза Ергешова
- Дария Манаскызы, Самал Бериккызы
Мужчины:
До 58 кг
- Тамирлан Тлеулес
- Аскар Отеген
- Жавохирхон Исламов, Бекторе Оралхан
До 74 кг
- Бекасыл Ергеш (Жамбыл облысы)
- Әділ Тілеуғабылов (Астана)
- Эльдар Биримбай, Мерей Малик
До 80 кг
- Батырхан Толеугали
- Мерген Ганиев
- Альтаир Омирбеков, Батырхан Куссетов.
Ранее стали известны результаты первого дня чемпионата Казахстана по дзюдо.
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