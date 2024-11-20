Определились первые победители чемпионата Казахстана по таэквондо

Фото: НОК РК

В Алматинской области стартовал чемпионат Казахстана по таэквондо. В первый день турнира определись победители и призеры в шести категориях, сообщает Zakon.kz.

Женщины: До 46 кг Айдана Қумартаева Рита Бакишева Нодира Ертаева, Рамина Таирова До 62 кг Айша Адильбеккызы Фатиха Абутай Аида Таукенова, Камила Аймукашева До 73 кг Назым Махмутова Феруза Ергешова Дария Манаскызы, Самал Бериккызы Мужчины: До 58 кг Тамирлан Тлеулес Аскар Отеген Жавохирхон Исламов, Бекторе Оралхан До 74 кг Бекасыл Ергеш (Жамбыл облысы) Әділ Тілеуғабылов (Астана) Эльдар Биримбай, Мерей Малик До 80 кг Батырхан Толеугали Мерген Ганиев Альтаир Омирбеков, Батырхан Куссетов. Ранее стали известны результаты первого дня чемпионата Казахстана по дзюдо.

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