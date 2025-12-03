Первые медали чемпионата Казахстана по видам борьбы разыграли в Алматы

Фото: olympic.kz

В Алматы спортсмены греко-римского стиля разыграли первые награды чемпионата Казахстана по видам борьбы. По итогам стартовых дней определились победители и призеры в шести весовых категориях, сообщает Zakon.kz.

До 55 кг 1 место: Нурзат Кабдрахимов

2 место: Ерсин Абыйр

3 место: Ерасыл Мусан

3 место: Рауан Бекимов До 63 кг 1 место: Сайфулла Курман

2 место: Дастан Зарыкшанов

3 место: Еркебулан Ардаков

3 место: Бакытжан Кабдыл До 72 кг 1 место: Алматбек Аманбек

2 место: Николай Хапко

3 место: Нурбек Кызыров

3 место: Алижан Дурсунов До 77 кг 1 место: Мерей Маулитканов

2 место: Кахарман Кисметов

3 место: Талас Эширханов

3 место: Тамерлан Шадукаев До 82 кг 1 место: Ибрагим Магомадов

2 место: Алмыр Толебаев

3 место: Диас Калтай

3 место: Омар Дуйсембек До 130 кг 1 место: Джохар Узаров

2 место: Алишер Ергали

3 место: Олжас Сырлыбай

3 место: Алимхан Сыздыков По информации пресс-службы НОК РК, представитель команды по вольной борьбе Алишер Ергали, выступавший в весовой категории до 130 кг, впервые попробовал себя в греко-римском стиле. Чемпионат Казахстана по видам борьбы стартовал в Алматы 1 декабря. Открыли республиканский турнир борцы греко-римского стиля.

