Спорт

Первые медали чемпионата Казахстана по видам борьбы разыграли в Алматы

чемпионат Казахстана по видам борьбы, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 20:48 Фото: olympic.kz
В Алматы спортсмены греко-римского стиля разыграли первые награды чемпионата Казахстана по видам борьбы. По итогам стартовых дней определились победители и призеры в шести весовых категориях, сообщает Zakon.kz.

До 55 кг

  • 1 место: Нурзат Кабдрахимов
  • 2 место: Ерсин Абыйр
  • 3 место: Ерасыл Мусан
  • 3 место: Рауан Бекимов

До 63 кг

  • 1 место: Сайфулла Курман
  • 2 место: Дастан Зарыкшанов
  • 3 место: Еркебулан Ардаков
  • 3 место: Бакытжан Кабдыл

До 72 кг

  • 1 место: Алматбек Аманбек
  • 2 место: Николай Хапко
  • 3 место: Нурбек Кызыров
  • 3 место: Алижан Дурсунов

До 77 кг

  • 1 место: Мерей Маулитканов
  • 2 место: Кахарман Кисметов
  • 3 место: Талас Эширханов
  • 3 место: Тамерлан Шадукаев

До 82 кг

  • 1 место: Ибрагим Магомадов
  • 2 место: Алмыр Толебаев
  • 3 место: Диас Калтай
  • 3 место: Омар Дуйсембек

До 130 кг

  • 1 место: Джохар Узаров
  • 2 место: Алишер Ергали
  • 3 место: Олжас Сырлыбай
  • 3 место: Алимхан Сыздыков

По информации пресс-службы НОК РК, представитель команды по вольной борьбе Алишер Ергали, выступавший в весовой категории до 130 кг, впервые попробовал себя в греко-римском стиле.

Чемпионат Казахстана по видам борьбы стартовал в Алматы 1 декабря. Открыли республиканский турнир борцы греко-римского стиля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
