Первые медали чемпионата Казахстана по видам борьбы разыграли в Алматы
В Алматы спортсмены греко-римского стиля разыграли первые награды чемпионата Казахстана по видам борьбы. По итогам стартовых дней определились победители и призеры в шести весовых категориях, сообщает Zakon.kz.
До 55 кг
- 1 место: Нурзат Кабдрахимов
- 2 место: Ерсин Абыйр
- 3 место: Ерасыл Мусан
- 3 место: Рауан Бекимов
До 63 кг
- 1 место: Сайфулла Курман
- 2 место: Дастан Зарыкшанов
- 3 место: Еркебулан Ардаков
- 3 место: Бакытжан Кабдыл
До 72 кг
- 1 место: Алматбек Аманбек
- 2 место: Николай Хапко
- 3 место: Нурбек Кызыров
- 3 место: Алижан Дурсунов
До 77 кг
- 1 место: Мерей Маулитканов
- 2 место: Кахарман Кисметов
- 3 место: Талас Эширханов
- 3 место: Тамерлан Шадукаев
До 82 кг
- 1 место: Ибрагим Магомадов
- 2 место: Алмыр Толебаев
- 3 место: Диас Калтай
- 3 место: Омар Дуйсембек
До 130 кг
- 1 место: Джохар Узаров
- 2 место: Алишер Ергали
- 3 место: Олжас Сырлыбай
- 3 место: Алимхан Сыздыков
По информации пресс-службы НОК РК, представитель команды по вольной борьбе Алишер Ергали, выступавший в весовой категории до 130 кг, впервые попробовал себя в греко-римском стиле.
Чемпионат Казахстана по видам борьбы стартовал в Алматы 1 декабря. Открыли республиканский турнир борцы греко-римского стиля.
