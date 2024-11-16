Стали известны результаты первого дня чемпионата Казахстана по дзюдо

16 ноября в Актобе стартовал чемпионат Казахстана по дзюдо, в рамках которого определились первые победители и призеры, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, в первый соревновательный день за медали боролись женщины в категориях до 48 и 52 кг, а также мужчины в весах до 60 и 66 кг.

В мужских соревнованих лидеры сборной не смогли получить "золото". До финального блока из борьбы выбыл Нурканат Серикбаев и Жанарыс Рахметкали.

Таким образом, результаты первого дня выглядят так:

Женщины

- 48 кг

Диана Буркеева (Жетысуская область) Сабина Юлдашбекова (Шымкент) Зарина Хуснадин (Алматы) Аружан Данайбек (Жамбылская область)

- 52 кг

Толганай Абеуова (Акмолинская область) Аружан Ережепова (Алматинская область) Кундыз Жылкыбай (Кызылординская область) Шара Шугаева (Алматы)

Мужчины

- 60 кг

Нурадил Алжан (Костанайская область) Магжан Шамшадин (Кызылординская область) Нургельды Канат (Мангистауская область) Алдияр Каргулов (Карагандинская область)

- 66 кг

Ержан Еренкаипов (Астана) Ердаулет Бозжа (Кызылординская область) Бауыржан Нарбаев (Мангистауская область) Мирас Жонисов (Актюбинская область)

Ранее стали известны победительницы Кубка Казахстана по женской борьбе.

