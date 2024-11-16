Стали известны результаты первого дня чемпионата Казахстана по дзюдо
Фото: НОК РК
16 ноября в Актобе стартовал чемпионат Казахстана по дзюдо, в рамках которого определились первые победители и призеры, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, в первый соревновательный день за медали боролись женщины в категориях до 48 и 52 кг, а также мужчины в весах до 60 и 66 кг.
В мужских соревнованих лидеры сборной не смогли получить "золото". До финального блока из борьбы выбыл Нурканат Серикбаев и Жанарыс Рахметкали.
Таким образом, результаты первого дня выглядят так:
Женщины
- 48 кг
- Диана Буркеева (Жетысуская область)
- Сабина Юлдашбекова (Шымкент)
- Зарина Хуснадин (Алматы)
- Аружан Данайбек (Жамбылская область)
- 52 кг
- Толганай Абеуова (Акмолинская область)
- Аружан Ережепова (Алматинская область)
- Кундыз Жылкыбай (Кызылординская область)
- Шара Шугаева (Алматы)
Мужчины
- 60 кг
- Нурадил Алжан (Костанайская область)
- Магжан Шамшадин (Кызылординская область)
- Нургельды Канат (Мангистауская область)
- Алдияр Каргулов (Карагандинская область)
- 66 кг
- Ержан Еренкаипов (Астана)
- Ердаулет Бозжа (Кызылординская область)
- Бауыржан Нарбаев (Мангистауская область)
- Мирас Жонисов (Актюбинская область)
Ранее стали известны победительницы Кубка Казахстана по женской борьбе.
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