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Стали известны результаты первого дня чемпионата Казахстана по дзюдо

Стали известны результаты первого дня чемпионата Казахстана по дзюдо, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 02:45 Фото: НОК РК
16 ноября в Актобе стартовал чемпионат Казахстана по дзюдо, в рамках которого определились первые победители и призеры, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, в первый соревновательный день за медали боролись женщины в категориях до 48 и 52 кг, а также мужчины в весах до 60 и 66 кг.

В мужских соревнованих лидеры сборной не смогли получить "золото". До финального блока из борьбы выбыл Нурканат Серикбаев и Жанарыс Рахметкали.

Таким образом, результаты первого дня выглядят так:

Женщины

- 48 кг

  1. Диана Буркеева (Жетысуская область)
  2. Сабина Юлдашбекова (Шымкент)
  3. Зарина Хуснадин (Алматы)
  4. Аружан Данайбек (Жамбылская область)

- 52 кг

  1. Толганай Абеуова (Акмолинская область)
  2. Аружан Ережепова (Алматинская область)
  3. Кундыз Жылкыбай (Кызылординская область)
  4. Шара Шугаева (Алматы)

Мужчины

- 60 кг

  1. Нурадил Алжан (Костанайская область)
  2. Магжан Шамшадин (Кызылординская область)
  3. Нургельды Канат (Мангистауская область)
  4. Алдияр Каргулов (Карагандинская область)

- 66 кг

  1. Ержан Еренкаипов (Астана)
  2. Ердаулет Бозжа (Кызылординская область)
  3. Бауыржан Нарбаев (Мангистауская область)
  4. Мирас Жонисов (Актюбинская область)

Ранее стали известны победительницы Кубка Казахстана по женской борьбе.

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