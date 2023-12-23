Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Манчестер Сити" впервые стал победителем клубного ЧМ по футболу

Манчестер Сити впервые выиграл клубный ЧМ по футболу Фото: Instagram/fifaworldcup
Английский футбольный коллектив "Манчестер Сити" первый раз в истории выиграл клубное мировое первенство, обыграв в финале бразильский "Флуминенсе" со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам букмекер №1 в Казахстане. Успейте принять участие в акции "Көп рақмет" от OLIMPBET до 27 декабря 2023 года!

По информации пресс-службы FIFA, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли вперед уже на 40-й секунде финального поединка усилиями аргентинца Хулиана Альвареса. Далее автоголом отметился защитник "Флуминенсе" Нино. Во втором тайме счет до разгромного довели Фил Фоден и Альварес. Самые интересные моменты и голы финала КЧМ-2023 можно посмотреть здесь.

В матче за бронзовые медали турнира египетский "Аль-Ахли" оказался сильнее японского "Урава Ред Даймондс" – 4:2.

Клубный чемпионат мира 11-й раз подряд выиграла команда из Европы. В этом году соревнования проходили на футбольных полях Саудовской Аравии.

Ранее "Манчестер Сити" оштрафовали за поведение игроков в матче с "Тоттенхэмом".

Читайте также

Европа или Южная Америка? Извечный спор решится скоро
Европа или Южная Америка? Извечный спор решится скоро
Максим Самородов остался в "Актобе"
Форвард Самородов никуда не уходит и остается в "Актобе"
Захватывающие матчи: цепляющийся "тигр", бодающийся "зубр"
Захватывающие матчи: цепляющийся "тигр", бодающийся "зубр"
Куандык Шынасилов
Манчестер сити Хосеп Гвардиола
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Новая соцвыплата: кто из казахстанцев с 2024 года будет получать более 208 тыс. тенге
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Какой фрукт обязательно должен быть на новогоднем столе
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Зимние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: