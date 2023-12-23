"Манчестер Сити" впервые стал победителем клубного ЧМ по футболу

Английский футбольный коллектив "Манчестер Сити" первый раз в истории выиграл клубное мировое первенство, обыграв в финале бразильский "Флуминенсе" со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы FIFA, подопечные Хосепа Гвардиолы вышли вперед уже на 40-й секунде финального поединка усилиями аргентинца Хулиана Альвареса. Далее автоголом отметился защитник "Флуминенсе" Нино. Во втором тайме счет до разгромного довели Фил Фоден и Альварес. Самые интересные моменты и голы финала КЧМ-2023 можно посмотреть здесь.

В матче за бронзовые медали турнира египетский "Аль-Ахли" оказался сильнее японского "Урава Ред Даймондс" – 4:2.

Клубный чемпионат мира 11-й раз подряд выиграла команда из Европы. В этом году соревнования проходили на футбольных полях Саудовской Аравии.

Ранее "Манчестер Сити" оштрафовали за поведение игроков в матче с "Тоттенхэмом".

