Фанат неожиданным броском выиграл 5 миллионов тенге на матче НБА

Во время перерыва матча регулярного чемпионата НБА болельщик команды "Милуоки Бакс" сумел забросить мяч в кольцо с середины площадки, за что был вознагражден денежным призом в размере 10 тысяч долларов США (4 980 000 тенге), сообщает Zakon.kz.

Этот эпизод произошел 21 ноября в большом перерыве поединка между двумя знаменитыми клубами НБА – "Милуоки Бакс" и "Чикаго Буллз".

По традиции во время отдыха баскетболистов для болельщиков проводятся различные конкурсы. И один из таких номеров выиграл счастливый фанат местной команды, которому удалось забрать главный приз дня в 10 000 долларов.

Удачливый болельщик совершил бросок с середины баскетбольной площадки. Что интересно, мяч никак не хотел опускаться в кольцо, дважды отскочив.

Однако фортуна была на стороне мужчины, круглый снаряд все-таки опустился на дно корзины.

Месяц назад аналогичный бросок совершил знаменитый баскетболист клуба "Даллас Маверикс" – Лука Дончич. Но словенец выиграл спор на 100 тыс. долларов у своего партнера по команде Дерека Лайвли, забросив мяч в кольцо через всю площадку.