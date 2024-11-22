Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фанат неожиданным броском выиграл 5 миллионов тенге на матче НБА

Баскетбол Бросок 5 млн, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 12:49 Фото: Instagram/bucks
Во время перерыва матча регулярного чемпионата НБА болельщик команды "Милуоки Бакс" сумел забросить мяч в кольцо с середины площадки, за что был вознагражден денежным призом в размере 10 тысяч долларов США (4 980 000 тенге), сообщает Zakon.kz.

Этот эпизод произошел 21 ноября в большом перерыве поединка между двумя знаменитыми клубами НБА – "Милуоки Бакс" и "Чикаго Буллз".

По традиции во время отдыха баскетболистов для болельщиков проводятся различные конкурсы. И один из таких номеров выиграл счастливый фанат местной команды, которому удалось забрать главный приз дня в 10 000 долларов.

Удачливый болельщик совершил бросок с середины баскетбольной площадки. Что интересно, мяч никак не хотел опускаться в кольцо, дважды отскочив. 

Однако фортуна была на стороне мужчины, круглый снаряд все-таки опустился на дно корзины.  

Месяц назад аналогичный бросок совершил знаменитый баскетболист клуба "Даллас Маверикс" – Лука Дончич. Но словенец выиграл спор на 100 тыс. долларов у своего партнера по команде Дерека Лайвли, забросив мяч в кольцо через всю площадку.

Читайте также

Футбол Гость Барселоны
После долгого отсутствия Месси приедет на праздник "Барселоны"
Хоккей Травма Игрока
Болельщики огорчены новыми известиями о травме Овечкина
Футбол Новый контракт
Гвардиола определился по поводу дальнейшей работы в "Манчестер Сити"
Куандык Шынасилов
NBA США 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
президент РК
Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины
Владимир Путин выступил с обращением
Владимир Путин выступил с обращением
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
42-летняя жена Владимира Преснякова обратилась к свекрови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: