Фанат одним броском заработал 20 тысяч долларов на матче НБА

Утром 24 января один из болельщиков американского баскетбольного клуба "Оклахома-Сити Тандер" стал богаче на 20 000 долларов, забросив мяч с середины площадки в ходе конкурса среди зрителей НБА, сообщает Zakon.kz.

Все это мероприятие происходило в перерыве матча регулярного чемпионата НБА между командами "Оклахома-Сити Тандер" и "Даллас Маверикс".

Некий парень в одной из попыток сумел закинуть мяч в кольцо с середины площадки. Счастливые моменты радости фаната попали на видео.

Удачливый болельщик за свою меткость получил от организаторов конкурса денежный приз в размере 20 000 долларов (10,4 млн тенге).

Сумму в два раза меньше получил в конце 2024 года другой любитель баскетбола в аналогичной истории.