Звезда НБА одним броском выиграл 100 тысяч долларов у своего коллеги

Знаменитый словенский баскетболист клуба "Даллас Маверикс" Лука Дончич выиграл на спор 100 тыс. долларов у своего партнера по команде Дерека Лайвли, забросив мяч в кольцо через всю площадку, сообщает Zakon.kz.

20-летний центровой "Маверикс" Дерек Лайвли проиграл спор на 100 тыс. долларов своему знаменитому товарищу – Луке Дончичу.



Пари было заключено между двумя баскетболистами в конце мероприятия Dallas Fan Jam, где словенский разыгрывающий с первой попытки закинул мяч в корзину правой рукой через всю площадку.

Немного позже сам Лайвли назвал сумму, на которую поспорили два товарища.





Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в новом сезоне начнет свои игры 22 октября двумя матчами, где встретятся "Нью-Йорк Никс" – "Бостон Селтикс" и "Миннесота Тимбервулвз" – "Лос-Анджелес Лейкерс".

Команду "Лейкерс" в этом году в очередной попытке к чемпионству поведет самый знаменитый баскетболист планеты – Леброн Джеймс, который недавно стал первым атлетом-миллиардером в истории Олимпийских игр.