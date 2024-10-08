Звезда НБА одним броском выиграл 100 тысяч долларов у своего коллеги
20-летний центровой "Маверикс" Дерек Лайвли проиграл спор на 100 тыс. долларов своему знаменитому товарищу – Луке Дончичу.
Пари было заключено между двумя баскетболистами в конце мероприятия Dallas Fan Jam, где словенский разыгрывающий с первой попытки закинул мяч в корзину правой рукой через всю площадку.
100k @DereckLively https://t.co/1f6dp4yrBe— Luka Doncic (@luka7doncic) October 6, 2024
Немного позже сам Лайвли назвал сумму, на которую поспорили два товарища.
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в новом сезоне начнет свои игры 22 октября двумя матчами, где встретятся "Нью-Йорк Никс" – "Бостон Селтикс" и "Миннесота Тимбервулвз" – "Лос-Анджелес Лейкерс".
Команду "Лейкерс" в этом году в очередной попытке к чемпионству поведет самый знаменитый баскетболист планеты – Леброн Джеймс, который недавно стал первым атлетом-миллиардером в истории Олимпийских игр.