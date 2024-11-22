Стало известно, какими будут факел и медали зимних Азиатских игр-2025

Организаторы зимних Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай) официально презентовали факел, медали и гимн предстоящих зимних Азиатских игр-2025. Создатели символов использовали в своей идее интернациональную эстетику в сочетании с китайским искусством, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, Китай в третий раз выбран страной-хозяйкой Азиатских игр. При этом во второй раз розыгрыш наград будет происходить именно в Харбине. Азиада состоится в период с 7 по 14 февраля 2025 года.

Не так давно в Китае отметили 100 дней до начала Игр. И в рамках празднования состоялась официальная презентация факела, медалей и гимна Азиады-2025.

Фото: НОК РК

Каждый символ имеет свою историю и идею. Темой факела, например, стал "Накал". Хотя более емко дизайн характеризует китайское слово, значение которого "брызги волн, ударяющихся о берег". Создатели этим самым хотели заявить о том, что Азиада в Харбине будет наполнена силой, жизнью и страстью.

Общая высота факела составляет 735 мм. Вся форма представляет собой распустившийся цветок сирени. Индивидуальность подчеркивают китайский красный, сиренево-фиолетовый и белоснежный цвета. Данная палитра выражает искренний и открытый дух провинции Хэйлунцзян.

Медали посвящены теме "Дух соревнований". Их дизайн объединяет плавные линии трека и спортсмена с эмблемой зимних Азиатских игр, тем самым демонстрируя силу и красоту спорта. Линии трека сливаются с изображением Большого театра Харбина – это отсылка к городской эстетике.

Фото: НОК РК

На оборотной стороне символа нанес пейзаж с горами и лесами снежной спортивной зоны Ябули, сочетающийся с рельефом гор Большого и Малого Хингана.

Фото: НОК РК

Гимн предстоящей Азиады под названием "Снег в Харбине написан автором текста Ван Пинцзю и композитором Чан Шилэем.

В тексте говорится об азиатских регионах, готовых объединиться в дружбе, о стремлении к мирному развитию и совместному строительству единой судьбы всех жителей.

Ранее Олимпийский совет Азии назвал столицу IX Зимних Азиатских игр.

