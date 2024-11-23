Нокаутом завершился бой казахстанца за титул чемпиона ММА

В Алматы завершился турнир по ММА Octagon 66, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в главном поединке турнира чемпион лиги в полусреднем весе, казахстанец Георгий Кичигин успешно защитил пояс чемпиона.

Бой против россиянина Хамзата Чапанова закончился победой Кичигина удушающим приемом во втором раунде.

Ранее появилась информация, что 13 казахстанских боксеров отправятся на чемпионат Азии по боксу.

