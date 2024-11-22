13 казахстанских боксеров отправятся на чемпионат Азии по боксу

21 ноября стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по боксу-2024, сообщает Zakon.kz.

Как передает казахстанская федерация бокса на своей странице в Instagram, турнир пройдет с 29 ноября по 11 декабря в тайском Чиангмае. Казахстан будет представлен во всех 13 мужских весах.

В состав вошел бронзовый призер Олимпиады в Токио Сакен Бибосынов. Также представлены еще пять олимпийцев. В их числе – участники Олимпийских Игр в Париже:

Махмуд Сабырхан;

Айбек Оралбай;

Мухаммедсабыр Базарбайулы.

И участники ОИ в Токио:

Бекзад Нурдаулетов;

Абылайхан Жусупов.

Состав дополняют четыре чемпиона мира: Санжар Ташкенбай, Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов и два призера чемпионатов мира – Дулат Бекбауов, Абылайхан Жусупов.

Есть в составе и дебютанты. Ими стали: Оразбек Асылкулов, Бейбарыс Султан, Диас Молжигитов, Ерасыл Жакпеков.

Также в составе сборной – бронзовый призер Азиады-2022 Сагындык Тогамбай.

А Жанибек Алимханулы резко остался без соперника.