13 казахстанских боксеров отправятся на чемпионат Азии по боксу
Как передает казахстанская федерация бокса на своей странице в Instagram, турнир пройдет с 29 ноября по 11 декабря в тайском Чиангмае. Казахстан будет представлен во всех 13 мужских весах.
В состав вошел бронзовый призер Олимпиады в Токио Сакен Бибосынов. Также представлены еще пять олимпийцев. В их числе – участники Олимпийских Игр в Париже:
- Махмуд Сабырхан;
- Айбек Оралбай;
- Мухаммедсабыр Базарбайулы.
И участники ОИ в Токио:
- Бекзад Нурдаулетов;
- Абылайхан Жусупов.
Состав дополняют четыре чемпиона мира: Санжар Ташкенбай, Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов и два призера чемпионатов мира – Дулат Бекбауов, Абылайхан Жусупов.
Есть в составе и дебютанты. Ими стали: Оразбек Асылкулов, Бейбарыс Султан, Диас Молжигитов, Ерасыл Жакпеков.
Также в составе сборной – бронзовый призер Азиады-2022 Сагындык Тогамбай.
А Жанибек Алимханулы резко остался без соперника.