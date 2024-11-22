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13 казахстанских боксеров отправятся на чемпионат Азии по боксу

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 05:40 Айбек Оралбай, фото: пресс-служба НОК РК
21 ноября стал известен состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по боксу-2024, сообщает Zakon.kz.

Как передает казахстанская федерация бокса на своей странице в Instagram, турнир пройдет с 29 ноября по 11 декабря в тайском Чиангмае. Казахстан будет представлен во всех 13 мужских весах.

В состав вошел бронзовый призер Олимпиады в Токио Сакен Бибосынов. Также представлены еще пять олимпийцев. В их числе – участники Олимпийских Игр в Париже:

  • Махмуд Сабырхан;
  • Айбек Оралбай;
  • Мухаммедсабыр Базарбайулы.

И участники ОИ в Токио:

  • Бекзад Нурдаулетов;
  • Абылайхан Жусупов.

Состав дополняют четыре чемпиона мира: Санжар Ташкенбай, Сакен Бибосынов, Махмуд Сабырхан, Бекзад Нурдаулетов и два призера чемпионатов мира – Дулат Бекбауов, Абылайхан Жусупов.

Есть в составе и дебютанты. Ими стали: Оразбек Асылкулов, Бейбарыс Султан, Диас Молжигитов, Ерасыл Жакпеков.

Также в составе сборной – бронзовый призер Азиады-2022 Сагындык Тогамбай.

А Жанибек Алимханулы резко остался без соперника.

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