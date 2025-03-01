Нокаутом завершился бой Али Ахмедова за титул

Фото: Instagram/ali_akhmedov_officialpage

На вечере профессионального бокса в Астане прошел главный бой вечера между казахстанцем Али Ахмедовым (23-1, 17 КО) и поляком Мацеем Сулецки (32-3, 12 КО) за пояс WBC Silver, сообщает Zakon.kz.

10-тираундовый бой завершился победой Сулецки нокаутом в десятом раунде. По ходу поединка казахстанец трижды побывал в нокдауне. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALL STARS BOXING (@all.stars.boxing.kz) Так Мацей Сулецки завоевал пояс чемпиона WBC Silver, одержав 33-ю победу в профессиональной карьере, а Али Ахмедов потерпел второе поражение в профи. Свой последний поединок Али провел в США 17 января, нокаутировав американца Малькома Джонса. Ранее стало известно, что Бивол поднялся в рейтинге лучших боксеров мира.

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