Мырзабосынов объяснил массовую смену руководителей управлений спорта

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов 13 ноября 2024 года в кулуарах Мажилиса ответил, с чем связано массовое освобождение глав управлений спорта в регионах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Мырзабосынов ответил, что сегодня в более чем 10 регионах освободили свои должности руководители управлений спорта.

"Здесь объективный подход: за последние годы, начиная от количества лицензий и завершая медалями на Олимпийских играх, сильно снизились результаты. Министерством создана комиссия, в ее состав входят депутаты, представители общественных объединений и ведомства. Первый критерий для тех специалистов, которые пойдут в регионы, человек должен быть из сферы спорта. Это должен быть человек, который знает основы менеджмента управления спортом, владеющий определенными направлениями теории и методики подготовки", – сказал Ербол Мырзабосынов.

Министр отметил, что на основе этих критериев будут определять кандидатов и рекомендовать их акиматам.

"Мы все работаем во благо государства, при правильных индикаторах развития региона не будет конфликта интересов, потому что мы уже определяем приоритетные виды спорта в рамках каждого региона. Это будут виды спорта, которые входят в олимпийскую программу, паралимпийскую программу, в национальные виды спорта. Здесь нет никаких непониманий. Теперь регионы не будут соперничать друг с другом. Перед каждым регионом будет поставлена конкретная задача, какие виды спорта он развивает, и какой продукт на выходе он должен представить на республиканском уровне", – заявил Мырзабосынов.

Он подчеркнул, что осталось 5-6 начальников управления в регионах, которые были назначены еще до Олимпиады. По его словам, они еще не успели поработать, поэтому их пока оставили, но перед ними стоят целевые индикаторы.

Ранее министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов рассказал, что будет с легионерами в казахстанских спортивных клубах.