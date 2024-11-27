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"Ман Сити" первым из клубов установил антирекорд Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Антирекорд ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 13:30 Фото: Instagram/mancity
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" первым в истории Лиги чемпионов не смог выиграть матч, обыгрывая соперника с разницей в три мяча к 75-й минуте встречи, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 27 ноября "горожане" дома сыграли вничью с голландским "Фейеноордом" (3:3) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что команда Хосепа Гвардиолы вела со счетом 3:0 за 15 минут до финального свистка и не смогла удержать победный результат.

"Манчестер Сити" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, который не смог выиграть матч с  преимуществом в 3 гола к 75-й минуте.

"При счете 3:0 играли хорошо, но затем пропустили много голов, потому что были нестабильны. В последнее время много проигрываем и уязвимы, игра вселяла уверенность. Играли на хорошем уровне, но у нас возникли проблемы. Не знаю, связано ли это с психологией. Играем хорошо, но не побеждаем. На таком уровне нельзя позволять себе подобное. Нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре".Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

Авторами сенсационных мячей у гостей стали Анис Хадж-Мусса, Сантьяго Хименес и Давид Ганцко. 

К этому моменту неудачная серия "Ман Сити" достигла шести матчей и одного месяца. В последний раз команда Гвардиолы побеждала 26 октября, когда выиграла у "Саутгемптона" (1:0) в АПЛ.

После этого последовали пять поражений подряд и одна ничья. 1 декабря "небесно-голубые" поедут с визитом к "Ливерпулю", чтобы сыграть поединок английского чемпионата. 

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