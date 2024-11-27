"Ман Сити" первым из клубов установил антирекорд Лиги чемпионов УЕФА

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" первым в истории Лиги чемпионов не смог выиграть матч, обыгрывая соперника с разницей в три мяча к 75-й минуте встречи, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 27 ноября "горожане" дома сыграли вничью с голландским "Фейеноордом" (3:3) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что команда Хосепа Гвардиолы вела со счетом 3:0 за 15 минут до финального свистка и не смогла удержать победный результат.

75 - Manchester City are the first team in UEFA Champions League history to be leading a match by three goals as late as the 75th minute and fail to go on to win. Unbelievable. pic.twitter.com/QFkxrMUEbN — OptaJoe (@OptaJoe) November 26, 2024

"Манчестер Сити" стал первой командой в истории Лиги чемпионов, который не смог выиграть матч с преимуществом в 3 гола к 75-й минуте.

"При счете 3:0 играли хорошо, но затем пропустили много голов, потому что были нестабильны. В последнее время много проигрываем и уязвимы, игра вселяла уверенность. Играли на хорошем уровне, но у нас возникли проблемы. Не знаю, связано ли это с психологией. Играем хорошо, но не побеждаем. На таком уровне нельзя позволять себе подобное. Нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре". Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

Авторами сенсационных мячей у гостей стали Анис Хадж-Мусса, Сантьяго Хименес и Давид Ганцко.

К этому моменту неудачная серия "Ман Сити" достигла шести матчей и одного месяца. В последний раз команда Гвардиолы побеждала 26 октября, когда выиграла у "Саутгемптона" (1:0) в АПЛ.

После этого последовали пять поражений подряд и одна ничья. 1 декабря "небесно-голубые" поедут с визитом к "Ливерпулю", чтобы сыграть поединок английского чемпионата.