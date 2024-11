"Ман Сити" первым из клубов установил антирекорд Лиги чемпионов УЕФА

В ночь на 27 ноября "горожане" дома сыграли вничью с голландским "Фейеноордом" (3:3) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что команда Хосепа Гвардиолы вела со счетом 3:0 за 15 минут до финального свистка и не смогла удержать победный результат.

75 - Manchester City are the first team in UEFA Champions League history to be leading a match by three goals as late as the 75th minute and fail to go on to win. Unbelievable. pic.twitter.com/QFkxrMUEbN