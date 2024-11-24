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"Ман Сити" потерпел пятое поражение подряд за последние 18 лет

Футбол Поражение Горожан, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 10:50 Фото: Instagram/SPURSOFFICIAL
Лучший клуб Европы 2023 года и действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" терпит одну неудачу за другой. К этой минуте "горожане" уже проиграли пять матчей кряду, что не наблюдалось с 2006 года, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 24 ноября подопечные Хосепа Гвардиолы была разгромлены на своей арене "Тоттенхэмом" со счетом 0:4 в рамках 12 тура английского первенства.

У гостей дублем отметился Джеймс Мэддисон, а также победные голы забили Педро Порро и Бреннан Джонсон. 

Таким образом, "небесно-голубые" потерпели пятое поражение с 2006 года, а их наставник Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере познал пять неудач кряду. 

С начала ноября "Сити" уступили "шпорам" в Кубке английской лиги (1:2), "Борнмуту" (1:2) и "Брайтону" (1:2) в АПЛ и "Спортингу" (1:4) в Лиге чемпионов УЕФА.

26 ноября действующие чемпионы Англии примут дома голландский "Фейеноорд" в Лиге чемпионов УЕФА, а 1 декабря сразятся с "Ливерпулем" в Премьер-лиге.

"Сейчас наша защита хрупка. Очень хорошо начали матч, но не смогли забить, а затем пропустили. После этого нам забили снова и для нас это стало эмоционально непросто. За восемь лет мы с таким еще не сталкивались. Нужно пережить это и прервать серию, выиграв следующие матчи, особенно ближайший. Смотрим на вещи под определенным углом, возможно, через пару недель будет иначе. Рады, когда побеждаем, и переживаем, когда уступаем, это естественно. Не привыкли к подобным ситуациям, но такова жизнь. Порой такое происходит, нужно принять это. Сейчас нужно подняться и все изменить. Я бы сказал, при поражениях в таких матчах дело не в тактике. Конечно, есть определенные детали, но в этой ситуации все зависит от того, как реагируешь на некоторые моменты".Хосеп Гвардиола

Также стоит отметить результаты некоторых других игр 12-го тура АПЛ: "Челси" в гостях обыграл "Лестер" (2:1), а "Арсенал" не имел проблем с "Ноттингем Форест" (3:0).

24 ноября "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Саутгемптоном", а "Манчестер Юнайтед" с "Ипсвичем".

На днях "Манчестер Сити" объявил о продлении контракта со своим главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Куандык Шынасилов
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Лига Чемпионов Ливерпуль Хосеп Гвардиола ФК Арсенал 2024 год Футбол
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