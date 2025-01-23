"Ман Сити" оказался на грани вылета из Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Instagram/mancity
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" опустился в зону вылета Лиги чемпионов после игр седьмого тура общего этапа. "Горожане" сейчас занимают 25-ое место в таблице перед заключительным туром, сообщает Zakon.kz.
В ночь на 23 января подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде проиграли французскому ПСЖ со счетом 2:4, в рамках седьмого тура общего этапа нынешнего турнира.
Тем самым, "небесно-голубые" не побеждают в Лиге чемпионов четыре матча подряд.
Поражение в Париже ухудшило шансы команды Гвардиолы на дальнейшее попадание в зону стыковых игр Лиги чемпионов, с активом всего лишь восемь очков.
"В первом тайме у них были моменты, как и у нас. Мы забили два гола за пять минут, затем они ответили тем же и поверили в себя. Они играли лучше и быстрее. Победила лучшая команда, а у нас будет последний шанс, дома против "Брюгге". Если не выиграем, значит, не заслуживаем выхода. Такова реальность. Не набрали достаточного количества очков и должны это принять".Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола
В заключительном восьмом туре Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 29 января, "Ман Сити" встретится с "Брюгге" (Бельгия).
Бельгийский коллектив в свою очередь днем ранее дома сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" – 0:0.
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