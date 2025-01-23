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Спорт

"Ман Сити" оказался на грани вылета из Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Лига Чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 10:40 Фото: Instagram/mancity
Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" опустился в зону вылета Лиги чемпионов после игр седьмого тура общего этапа. "Горожане" сейчас занимают 25-ое место в таблице перед заключительным туром, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 23 января подопечные Хосепа Гвардиолы на выезде проиграли французскому ПСЖ со счетом 2:4, в рамках седьмого тура общего этапа нынешнего турнира.

Тем самым, "небесно-голубые" не побеждают в Лиге чемпионов четыре матча подряд.

 

Поражение в Париже ухудшило шансы команды Гвардиолы на дальнейшее попадание в зону стыковых игр Лиги чемпионов, с активом всего лишь восемь очков.

"В первом тайме у них были моменты, как и у нас. Мы забили два гола за пять минут, затем они ответили тем же и поверили в себя. Они играли лучше и быстрее. Победила лучшая команда, а у нас будет последний шанс, дома против "Брюгге". Если не выиграем, значит, не заслуживаем выхода. Такова реальность. Не набрали достаточного количества очков и должны это принять".Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола

В заключительном восьмом туре Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 29 января, "Ман Сити" встретится с "Брюгге" (Бельгия).

Бельгийский коллектив в свою очередь днем ранее дома сыграл вничью с итальянским "Ювентусом" – 0:0. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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