Наставник "Реала" признал поражение от "Ливерпуля" справедливым

После неудачи мадридского "Реала" против "Ливерпуля" в рамках 5-го тура Лиги чемпионов УЕФА (0:2), рулевой королевского клуба Карло Анчелотти назвал итог матча заслуженным, сообщает Zakon.kz.

Итальянский специалист в своем высказывании отметил, что "мерсисайдцы" сейчас являются самым сложным соперником на европейском клубном уровне.

"Знали, что так будет, игры на "Энфилде" самые сложные в Европе, у "Ливерпуля" хорошая динамика. Были в игре до пенальти, а затем мы снизили свой уровень. Сначала хорошо защищались, хотя могли бы больше использовать контратаки. Результат справедлив, они заслужили победу, но мы сражались. Собираемся попасть в плей-офф, не можем думать по-другому. Мбаппе боролся, не реализовал пенальти и это сложный момент, но мы его поддерживаем". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Мнение главного тренера "сливочных" поддерживает и автор одного из победных голов в составе "красных" – аргентинский полузащитник Алексис Мак Аллистер.

"Мы заслужили победу, доминируя по ходу встречи. Самое важное, что добились успеха в хорошем стиле. Сэйвы Келлехера пару раз нам были необходимы, за это благодарны ему. Игроки, выходящие на замену, в конце игры по-настоящему важны, и, если стремишься к большим победам, они необходимы. Конечно, не очень приятно сидеть на скамейке запасных, но мы осознаем, что каждый выходящий игрок отдает команде все что может". Игрок "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер

Проиграв "Ливерпулю", мадридский коллектив установил антирекорд, став первым действующим победителем Лиги чемпионов с тремя поражениями на общем этапе.

3 - Real Madrid are the first reigning Champions League winners to lose three games in the group stage after winning the title. Setback. pic.twitter.com/Qrq57ZpXVA — OptaJose (@OptaJose) November 27, 2024

Это третье поражение команды Анчелотти в текущем сезоне, ранее они уступили "Лиллю" (0:1) и "Милану" (1:3).

"Это Лига чемпионов, здесь бывают сложные моменты. Осталось три матча, должны выступить лучше. Думаю, справимся, потому что в Ла Лиге у нашей команды была хорошая динамика. Пенальти мог переломить ход матча, но не реализовали его. Затем последовал второй гол и проиграли. Мбаппе не забил пенальти, но мы уверены и верим, что Килиан покажет то, чего от него ждут. У нас все еще есть шанс попасть в плей-офф, должны верить. Впереди три сложных матча, особенно против "Аталанты". Еще рано делать выводы". капитан "Реала" Лука Модрич

После поединка на "Энфилде" лазарет "Реала" пополнился еще одним травмированным игроком. Эдуардо Камавинга в начале 2-го тайма не смог продолжить игру после столкновения с Алексисом Мак Аллистером. Вскоре его заменил Дани Себальос.

Стоит подчеркнуть, что "Галактикос" прибыл на матч с "Ливерпулем" без семи футболистов основного состава.