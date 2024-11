Наставник "Реала" признал поражение от "Ливерпуля" справедливым

Итальянский специалист в своем высказывании отметил, что "мерсисайдцы" сейчас являются самым сложным соперником на европейском клубном уровне.

Мнение главного тренера "сливочных" поддерживает и автор одного из победных голов в составе "красных" – аргентинский полузащитник Алексис Мак Аллистер.

Проиграв "Ливерпулю", мадридский коллектив установил антирекорд, став первым действующим победителем Лиги чемпионов с тремя поражениями на общем этапе.

3 - Real Madrid are the first reigning Champions League winners to lose three games in the group stage after winning the title. Setback. pic.twitter.com/Qrq57ZpXVA