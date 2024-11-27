"Реал" сыграет с "Ливерпулем" без семи игроков основного состава

В ночь на 28 ноября фанатов футбола ждет самый захватывающий поединок в рамках 5 тура Лиги чемпионов УЕФА. На "Энфилде" английский "Ливерпуль" примет испанский "Реал", сообщает Zakon.kz.

Королевский клуб в противостоянии с "красными" не сможет рассчитывать на 7 своих ведущих футболистов, которые из-за травм не выйдут на поле.

Если Карвахаль, Тчуамени, Милитао, Алаба, Родриго и Васкес выбыли из строя ранее, то Винисиус получил повреждение за несколько дней до матча с "Ливерпулем".

"Говоря о травмах "Реала", но они тоже есть у нас. Беспокоимся о Тренте, Кьезе, Эллиотте, Цимикасе, список довольно длинный. Обыграть испанцев – очень сложная задача не только для нас, но и для любого клуба Европы, потому что "сливочные" могут победить разными способами. Вот почему они столько раз выигрывали Лигу чемпионов, они умеют делать это и по-настоящему доминировать, и это делает их особенными". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Сейчас "мерсисайдцы" располагаются на третьей строчке в общей турнирной таблице Лиги чемпионов текущего сезона, набрав 12 очков и не потерпев ни одного поражения за 4 тура.

"Соперник очень хорошо выступает в этом турнире, но мы надеемся добиться успеха. У нас сильный состав. До конца сезона еще очень далеко. Будет отличная встреча, нужно набирать очки в оставшихся матчах как можно больше. Пока не знаю, сможем ли мы попасть в первую восьмерку, потому что уже проиграли дважды. Команда в порядке, как и я. "Реал" лучше себя чувствует в матчах с более требовательными соперниками. Это отличная возможность вернуться на наш лучший уровень. Должен доверять игрокам и верить, что мы конкурентоспособны". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Несмотря на отсутствие ключевых игроков, мадридский коллектив не зря получил прозвище "Галактикос", так как имеет в своем составе много звезд и талантов мирового значения.

"Состав соперника будет сюрпризом для нас, но мы знаем, что там будут и другие отличные игроки. Меня не волнует, какая позиция будет оптимальной для Мбаппе. Беспокоят его качества, он много раз доказывал, что против него очень трудно обороняться. Он один из лучших игроков мира на данный момент". Арне Слот

Поединок между "Ливерпулем" и "Реалом" пройдет на знаменитой арене "Энфилд" в ночь на 28 ноября, начало – в 01:00 по казахстанскому времени.

Предстоящая встреча команд будет повторением финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22, где подопечные Карло Анчелотти были сильнее со счетом 1:0.