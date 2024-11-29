"Манчестер Юнайтед" победил в матче Лиги Европы и сохранил шансы на плей-офф

28 ноября завершились матчи пятого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА. В одной из этих встреч знаменитый английский клуб "Манчестер Юнайтед" дома одержал волевую победу над норвежским "Буде-Глимт" (3:2), сообщает Zakon.kz.

Данный успех позволил "красным дьяволам" подняться на 12-е место в турнирной таблице Лиги Европы с активом в 9 очков. Сейчас "манкунианцы" имеют хорошие шансы напрямую пробиться в весеннюю стадию плей-офф. Для этого им необходимо в оставшихся играх набрать максимальное количество очков.

Плюс эта победа стала первой для нового наставника "МЮ" – португальца Рубена Аморима.

Что касается самого матча, то хозяева поля проигрывали по ходу встречи со счетом 1:2. Однако затем сумели переломить ход поединка, где главным героем стал Расмус Хёйлунн.

Датский нападающий оформил дубль и принес победу своей команде – 3:2.

Для Рубена Аморима это была вторая игра на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". Экс-наставник "Спортинга" 24 ноября стартовал с ничьей в рамках игр АПЛ против "Ипсвича" (1:1).