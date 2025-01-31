#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.28
540.05
5.31
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
519.28
540.05
5.31
Спорт

"Манчестер Юнайтед" без единого поражения пробился в 1/8 финала Лиги Европы

Футбол Плей-офф ЛЕ, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 12:20 Фото: Instagram/manchesterunited
Единственным клубом, который не проиграл никому на общем этапе Лиги Европы УЕФА, стал английский "Манчестер Юнайтед". У "манкунианцев" за восемь встреч набралось пять побед и три ничьих, сообщает Zakon.kz.

Свою положительную статистику до восьми игр команда Рубена Аморима продлила в ночь на 31 января, когда обыграла румынский ФКСБ в заключительном туре общего этапа Лиги Европы со счетом 2:0.

Если "красные дьяволы" никому не уступили, то все остальные участники данного турнира потерпели как минимум одно поражение.

В гостевом поединке против ФКСБ победу "Юнайтед" принесли точные удары в исполнении Диогу Далота и Кобби Майну.

"Думаю, что очень хорошо контролировали ход игры. Больше владели мячом, поэтому у нас было больше времени на то, чтобы обдумывать и связывать свои действия. Кобби очень хорошо сыграл на этой позиции, у него было больше свободы и не так много ответственности, которая появлялась, когда он постоянно возвращался назад. Ребята хорошо поработали, еще один сухой матч. Создавали моменты, но нам нужно забивать больше голов. В конце концов, это был хороший день для нас". Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

Благодаря этому успеху команда Аморима заняла третье место в общей таблице и напрямую вышла в 1/8 финала Лиги Европы, набрав 18 очков. 

Стоит также заметить, что "МЮ" выиграл четыре из пяти последних своих матчей. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Роналду в оригинальном стиле забил свой 921-й карьерный гол
Спорт
11:32, Сегодня
Роналду в оригинальном стиле забил свой 921-й карьерный гол
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА
Спорт
10:49, Сегодня
Стали известны все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА
Овечкин забил 876-й гол и сократил отставание от Гретцки на 18 шайб
Спорт
10:11, Сегодня
Овечкин забил 876-й гол и сократил отставание от Гретцки на 18 шайб
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: