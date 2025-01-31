"Манчестер Юнайтед" без единого поражения пробился в 1/8 финала Лиги Европы

Единственным клубом, который не проиграл никому на общем этапе Лиги Европы УЕФА, стал английский "Манчестер Юнайтед". У "манкунианцев" за восемь встреч набралось пять побед и три ничьих, сообщает Zakon.kz.

Свою положительную статистику до восьми игр команда Рубена Аморима продлила в ночь на 31 января, когда обыграла румынский ФКСБ в заключительном туре общего этапа Лиги Европы со счетом 2:0.

Если "красные дьяволы" никому не уступили, то все остальные участники данного турнира потерпели как минимум одно поражение.

В гостевом поединке против ФКСБ победу "Юнайтед" принесли точные удары в исполнении Диогу Далота и Кобби Майну.

"Думаю, что очень хорошо контролировали ход игры. Больше владели мячом, поэтому у нас было больше времени на то, чтобы обдумывать и связывать свои действия. Кобби очень хорошо сыграл на этой позиции, у него было больше свободы и не так много ответственности, которая появлялась, когда он постоянно возвращался назад. Ребята хорошо поработали, еще один сухой матч. Создавали моменты, но нам нужно забивать больше голов. В конце концов, это был хороший день для нас". Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

Благодаря этому успеху команда Аморима заняла третье место в общей таблице и напрямую вышла в 1/8 финала Лиги Европы, набрав 18 очков.

Стоит также заметить, что "МЮ" выиграл четыре из пяти последних своих матчей.