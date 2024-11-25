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Португалец Аморим стартовал с ничьи во главе "Манчестер Юнайтед"

Футбол Ничья МЮ, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 11:10 Фото: Instagram/manchesterunited
Новый главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим в своем первом матче сыграл вничью против "Ипсвича" (1:1) в рамках 12 тура АПЛ, сообщает Zakon.kz.

После игры португальский специалист поведал о проблемах своих новых подопечных, которые не смогли удержать победу в гостевом противостоянии с "Ипсвичем" – 1:1.

"Эта лига сложна, понятно с первого момента. Наши игроки слишком много думали, это чувствовалось. Не только с мячом, но и в плане того, где они должны были располагаться. И это сложно, потому что я всего два дня с командой. Сложный матч, несколько раз теряли мяч без давления. Нужно контролировать мяч и темп игры. Они не сделали этого, но действительно старались. Есть проблема с принятием решений, на таком уровне игроков не нужно обучать этому. Делаем некоторые вещи не в тот момент, и с этим нужно разобраться. Должны улучшить понимание игры. Понадобится много времени, чтобы проработать эти вещи".Главный тренер "МЮ" Рубен Аморим

Единственный гол у "красных дьяволов" забил Маркус Рэшфорд. У хозяев равновесие восстановил Омари Хатчинсон.

После этой ничьи отставание "МЮ" от лидирующего в английском первенстве "Ливерпуля" увеличилось на 15 очков.

Тем временем, по итогам игр 12 тура АПЛ, действующий чемпион страны "Ман Сити" потерпел пятое поражение в нынешнем сезоне. В ночь на 24 ноября команда Хосепа Гвардиолы была разгромлена на своей арене "Тоттенхэмом" со счетом 0:4.

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