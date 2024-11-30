Казахстанка стала седьмой на этапе Кубка мира по фристайлу-могул

Фото: НОК РК

В Руке (Финляндия) состоялся первый этап Кубка мира по фристайлу-могул, сообщает Zakon.kz.

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