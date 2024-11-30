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Казахстанка стала седьмой на этапе Кубка мира по фристайлу-могул

Казахстанка стала седьмой на этапе Кубка мира по фристайлу-могул, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2024 03:59 Фото: НОК РК
В Руке (Финляндия) состоялся первый этап Кубка мира по фристайлу-могул, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, лучший результат в казахстанской команде показала Анастасия Городка. Спортсменка завершила выступление на седьмом месте.

Следом за ней расположилась Юлия Галышева. Аяулым Амренова финишировала 12-й.

В мужских соревнованиях Павел Колмаков стал 21-м, Фёдор Бугаков – 32-м, Антон Бондарев – 38-м.

29 ноября сообщалось, что в Руке (Финляндия) стартует этап Кубка мира по лыжным гонкам. Тренерский штаб команды Казахстана представил состав на предстоящие соревнования.

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