Казахстанка стала седьмой на этапе Кубка мира по фристайлу-могул
Фото: НОК РК
В Руке (Финляндия) состоялся первый этап Кубка мира по фристайлу-могул, сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, лучший результат в казахстанской команде показала Анастасия Городка. Спортсменка завершила выступление на седьмом месте.
Следом за ней расположилась Юлия Галышева. Аяулым Амренова финишировала 12-й.
В мужских соревнованиях Павел Колмаков стал 21-м, Фёдор Бугаков – 32-м, Антон Бондарев – 38-м.
29 ноября сообщалось, что в Руке (Финляндия) стартует этап Кубка мира по лыжным гонкам. Тренерский штаб команды Казахстана представил состав на предстоящие соревнования.
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