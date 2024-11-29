Лыжные гонки: объявлен состав команды Казахстана на этап Кубка мира в Финляндии

29 ноября, в Руке (Финляндия) стартует этап Кубка мира по лыжным гонкам. Тренерский штаб команды Казахстана представил состав на предстоящие соревнования, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, в женских соревнованиях примут участие Дарья Ряжко, Надежда Степашкина, Камила Махмутова, Камила Ельгазинова, Ангелина Шурыга, Ксения Шалыгина.

Среди мужчин на старт выйдут спортсмены Наиль Башмаков, Федор Карпов, Олжас Климин, Святослав Матасов, Владислав Ковалев, Виталий Пухкало, Ернар Нурсбеков.

Соревнование завершится 1 декабря.

К слову, о других видах спорта. Прошедший пятый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА стал самым результативным в истории турнира. Команды забили 67 мячей за два игровых дня, что является рекордом 24-летней давности.

