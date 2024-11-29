Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лыжные гонки: объявлен состав команды Казахстана на этап Кубка мира в Финляндии

Объявлен состав команды Казахстана на этап Кубка мира в Финляндии, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 06:31 Фото: НОК РК
29 ноября, в Руке (Финляндия) стартует этап Кубка мира по лыжным гонкам. Тренерский штаб команды Казахстана представил состав на предстоящие соревнования, сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, в женских соревнованиях примут участие Дарья Ряжко, Надежда Степашкина, Камила Махмутова, Камила Ельгазинова, Ангелина Шурыга, Ксения Шалыгина.

Среди мужчин на старт выйдут спортсмены Наиль Башмаков, Федор Карпов, Олжас Климин, Святослав Матасов, Владислав Ковалев, Виталий Пухкало, Ернар Нурсбеков.

Соревнование завершится 1 декабря.

К слову, о других видах спорта. Прошедший пятый тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА стал самым результативным в истории турнира. Команды забили 67 мячей за два игровых дня, что является рекордом 24-летней давности.

Читайте также

Автобус футболистов &quot;Реала&quot; попал в ДТП после матча с &quot;Ливерпулем&quot;
Автобус футболистов "Реала" попал в ДТП после матча с "Ливерпулем"
Аксинья Титова
НОК РК Финляндия 2024 год Лыжный спорт Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
доллар, курс, рост
С чем связан скачок курса доллара и как это может повлиять на цены – мнение эксперта
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Новая песня "казахстанского Юрия Шатунова" вызвала вопросы
Кому нельзя и даже опасно есть хурму
Кому нельзя и даже опасно есть хурму
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
К казахстанцам с призывом обратилось МВД
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: