Леброн Джеймс достиг рубежа в 15 тысяч точных бросков с игры

Утром 2 декабря в рамках регулярного чемпионата НБА клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" в гостях обыграл "Юту Джаз", где лидер "калифорнийцев" Леброн Джеймс добрался до отметки в 15 тыс. точных бросков с игры и забросил решающее очко, сообщает Zakon.kz.

Итогом противостояния двух великих команд стала победа "Лейкерс", которая вырвала победу со счетом 105:104, передает ESPN.

В этой встрече форвард "озерников" Леброн Джеймс во второй четверти сумел достигнуть границы в 15 тыс. точных попаданий с игры за всю свою карьеру.

Сейчас 39-летний нападающий занимает 2-е место в истории НБА по этому показателю. Впереди Леброна стоит легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар (15 837).

Помимо этого, Джеймс принес победу своему коллективу на последней минуте матча с "Ютой". В данной игре он накопил 27 очков и сделал 14 передач.

Совсем недавно самый высокооплачиваемый баскетболист планеты вместе с своим сыном впервые выступили в официальном матче НБА.

Весной этого года звездный американский центрфорвард установил новый рекорд Лиги, первым преодолев отметку в 40 тыс. очков.

