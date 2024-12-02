Леброн Джеймс достиг рубежа в 15 тысяч точных бросков с игры
Итогом противостояния двух великих команд стала победа "Лейкерс", которая вырвала победу со счетом 105:104, передает ESPN.
В этой встрече форвард "озерников" Леброн Джеймс во второй четверти сумел достигнуть границы в 15 тыс. точных попаданий с игры за всю свою карьеру.
Сейчас 39-летний нападающий занимает 2-е место в истории НБА по этому показателю. Впереди Леброна стоит легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар (15 837).
Помимо этого, Джеймс принес победу своему коллективу на последней минуте матча с "Ютой". В данной игре он накопил 27 очков и сделал 14 передач.
Совсем недавно самый высокооплачиваемый баскетболист планеты вместе с своим сыном впервые выступили в официальном матче НБА.
Весной этого года звездный американский центрфорвард установил новый рекорд Лиги, первым преодолев отметку в 40 тыс. очков.