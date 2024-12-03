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Впервые в истории российского футбольного первенства вратарь забил гол с игры

Футбол Гол Вратаря, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 12:17 Фото: Instagram/fcdynamo
Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук установил исторический факт в РПЛ. Он спас свою команду от поражения, забив головой после подачи углового в поединке с грозненским "Ахматом" – 1:1, сообщает Zakon.kz.

Игорь Лещук вошел в историю чемпионата России как первый вратарь, который забил гол с игры. Это событие произошло 2 декабря в рамках матча 17-го тура РПЛ.

Вратарь московского клуба отличился в овертайме встречи с "Ахматом" и принес ничью своим коллегам – 1:1.

Стоит отметить, что это не первый гол российских вратарей. Автором еще одного уникального показателя является Андрей Новосадов. 

По сравнению с Игорем Лещуком, голкипер "Торпедо-ЗИЛ" 23 года назад забил мяч с пенальти. 

Игра между "Ахматом" и "Динамо" также запомнилась болельщикам очередным голом форварда сборной Казахстана – Максима Самородова.

Неделю назад экс-игрок "Актобе" огорчил вратаря питерского "Зенита".

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