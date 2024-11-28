Гол Самородова за "Ахмат" не помог обыграть "Зенит" Алипа в Кубке России
Для казахстанских болельщиков футбола встреча в Грозном была интересна тем, как сыграют против друг друг игроки сборной Казахстана: нападающий Максим Самородов ("Ахмат") и защитник Нуралы Алип ("Зенит"). Первый вышел на поле и отметился голом в добавленное арбитром время. Но надо отметить, что к этому моменту хозяева проигрывали со счетом 0:2.
Что касается Нуралы, то он весь матч просидел на скамейке запасных.
В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. "Зенит" второй раз обыграл "Ахмат" за этот месяц и вышел в полуфинал Кубка России. В первом противостоянии, которое прошло 6 ноября, победа также была на стороне команды Сергея Семака (3:0).
Параллельно с матчем "Ахмата" и "Зенита" прошла торжественная церемония премии Golden Boy-2024, где приз лучшего молодого футболиста Европы в возрасте до 21 года получил форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль.