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Гол Самородова за "Ахмат" не помог обыграть "Зенит" Алипа в Кубке России

Футбол Гол Форварда, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 13:50 Фото: fc-akhmat.ru
Вечером 27 ноября в Грозном состоялся ответный четвертьфинальный матч Кубка России по футболу, где местный "Ахмат" принимал "питерский "Зенит". Хозяева поля, несмотря на гол своего казахстанского форварда Максима Самородова, уступили гостям – 1:2, сообщает Zakon.kz.

Для казахстанских болельщиков футбола встреча в Грозном была интересна тем, как сыграют против друг друг игроки сборной Казахстана: нападающий Максим Самородов ("Ахмат") и защитник Нуралы Алип ("Зенит"). Первый вышел на поле и отметился голом в добавленное арбитром время. Но надо отметить, что к этому моменту хозяева проигрывали со счетом 0:2.

Что касается Нуралы, то он весь матч просидел на скамейке запасных. 

В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. "Зенит" второй раз обыграл "Ахмат" за этот месяц и вышел в полуфинал Кубка России. В первом противостоянии, которое прошло 6 ноября, победа также была на стороне команды Сергея Семака (3:0).

Параллельно с матчем "Ахмата" и "Зенита" прошла торжественная церемония премии Golden Boy-2024, где приз лучшего молодого футболиста Европы в возрасте до 21 года получил форвард "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. 

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