Еще две награды поступили в копилку казахстанских боксеров на ЧА-2024

4 ноября в Таиланде стартовал пятый день азиатского первенства по боксу, где представители сборной Казахстана завоевали еще две медали, сообщает Zakon.kz.

Обе эти награды в активе нашей мужской команды: выходом в полуфинал ЧА-2024 засветились Дулат Бекбауов (67 кг) и Диас Молжигитов (75 кг).

Если Диас без боя пробился в 1/2 финала текущего турнира из-за отказа японского соперника, то его коллега по сборной Дулат Бекбауов доказал на деле.

В 1/4 финала наш боксер на испытал особых проблем во встрече с Арифом Мухаммадом из Малайзии, несколько раз отправив противника в нокдаун. После этого поединок был остановлен ввиду явного преимущества казахстанца.

Дулат и Диас обеспечили себе как минимум бронзовую медаль ЧА-2024. Накануне Аида Абикеева (63 кг) и Милана Сафронова (66 кг) также гарантировали себе проход в полуфинал азиатских баталий.

В итоге к этой минуте на счету казахстанских мастеров кожаной перчатки уже 10 наград этих соревнований с досрочным финалом у Эльданы Талиповой (81 кг).