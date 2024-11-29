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Казахстанские боксеры уже гарантировали себе шесть медалей ЧА-2024

Бокс 6 медалей, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 17:37 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В городе Чиангмай (Таиланд) прошла жеребьевка Чемпионата Азии по боксу среди мужчин и женщин. По его итогам представители сборной Казахстана, не выходя на ринг, уже заработали шесть наград различного достоинства, сообщает Zakon.kz.

Особенно повезло боксершам нашей женской команды, которые гарантированно привезут домой четыре медали, так как уже получили путевки в полуфиналы азиатского первенства. А в весовой категории свыше 81 кг Елдана Талипова досрочно пробилась в финал.

До "золота" ей не хватает победы только в одной встрече. Она теперь ждет победителя боя Олтина Сотимбоева (Узбекистан) – Марина Ловчинская (Украина).

Для трех остальных наших спортсменок "бронза" уже в кармане, но они желают привезти домой более ценные призы в своих полуфиналах:

70 кг: Наталья Богданова – Анастасия Черноколенко (Украина).

75 кг: Диана Магауияева – Дием Кьюн Лю (Вьетнам) или Ян Ван (Китай).

81 кг: Гульсая Ержан – Сохиба Рузметова (Узбекистан).

Другие наши боксерши будут пробивать себе дорогу к медалям ЧА-2024 через предварительные поединки.

В мужской части азиатского турнире после жеребьевки наша копилка пополнилась двумя медалями. Места в полуфиналах забрали Бекзад Нурдаулетов (86 кг) и Айбек Оралбай (+92 кг). Другие наши боксеры и их будущие соперники расставлены в следующем порядке:

Первые поединки на ринге Чиангмая начнутся 30 ноября, а финальные встречи запланированы на 12 декабря. 

Между тем, сборная Казахстана по футболу узнала потенциальных соперников на пути к ЧМ-2026.

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