Казахстанские боксеры уже гарантировали себе шесть медалей ЧА-2024
Особенно повезло боксершам нашей женской команды, которые гарантированно привезут домой четыре медали, так как уже получили путевки в полуфиналы азиатского первенства. А в весовой категории свыше 81 кг Елдана Талипова досрочно пробилась в финал.
До "золота" ей не хватает победы только в одной встрече. Она теперь ждет победителя боя Олтина Сотимбоева (Узбекистан) – Марина Ловчинская (Украина).
Для трех остальных наших спортсменок "бронза" уже в кармане, но они желают привезти домой более ценные призы в своих полуфиналах:
70 кг: Наталья Богданова – Анастасия Черноколенко (Украина).
75 кг: Диана Магауияева – Дием Кьюн Лю (Вьетнам) или Ян Ван (Китай).
81 кг: Гульсая Ержан – Сохиба Рузметова (Узбекистан).
Другие наши боксерши будут пробивать себе дорогу к медалям ЧА-2024 через предварительные поединки.
В мужской части азиатского турнире после жеребьевки наша копилка пополнилась двумя медалями. Места в полуфиналах забрали Бекзад Нурдаулетов (86 кг) и Айбек Оралбай (+92 кг). Другие наши боксеры и их будущие соперники расставлены в следующем порядке:
Первые поединки на ринге Чиангмая начнутся 30 ноября, а финальные встречи запланированы на 12 декабря.
Между тем, сборная Казахстана по футболу узнала потенциальных соперников на пути к ЧМ-2026.