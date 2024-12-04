Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Определены корзины для жеребьевки клубного ЧМ-2025 по футболу в США

Футбол Корзины Участников, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 10:01 Фото: Instagram/fifaworldcup
В 2025 году клубное мировое первенство по футболу примут 11 американских городов. Впервые турнир пройдет в новом формате с участием 32 клубов из разных континентов, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы FIFA, все 32 команды на групповом этапе будут распределены на 8 подгрупп и представители одной страны не могут играть вместе.

Жеребьевка КЧМ-2025 пройдет 5 декабря в Майами (США), а участники распределены по 4 разным корзинам.

Корзина 1: "Ман Сити" (Англия), "Реал" (Испания), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Фламенго" (Бразилия), "Палмейрас" (Бразилия), "Ривер Плейт" (Аргентина) и "Флуминенсе" (Бразилия).

Корзина 2: "Челси" (Англия), "Боруссия" (Германия), "Интер" (Италия), "Порту" (Португалия), "Атлетико" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Ювентус" (Италия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия).

Корзина 3: "Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия), "Ульсан Хендай" (Южная Корея), "Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко), "Монтерей" (Мексика), "Леон" (Мексика), "Бока Хуниорс" (Аргентина) и "Ботафого" (Бразилия).

Корзина 4: "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Эсперанс" (Тунис), "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР), "Пачука" (Мексика), "Сиэтл Саундерс" (США), "Окленд Сити" (Новая Зеландия) и "Интер Майами" (США).

Последний участник этого списка из 32 клубов определился только на днях. Им стал бразильский "Ботафаго", который в фантастическом матче переиграл "Атлетико Минейро" – 3:1.

Три недели назад FIFA продемонстрировала новый трофей клубного чемпионата мира 2025 года.

Читайте также

Хоккей Умер Игрок
В США умер молодой хоккеист во время благотворительного матча
UFC
Шавкат Рахмонов воссоединился со своим тренером в США
Казахстанские бабушки поддержали Шавката Рахмонова перед боем за титул в UFC
Казахстанские бабушки поддержали Шавката Рахмонова перед боем за титул в UFC
Куандык Шынасилов
FIFA Манчестер Сити ПСЖ ФК Бавария ФК Челси ФК Реал Мадрид 2024 год Футбол
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Эта цифра в дне рождения делает человека счастливчиком
Названа цифра в дате рождения, которая приносит человеку прибыль и успех
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: