Определены корзины для жеребьевки клубного ЧМ-2025 по футболу в США

В 2025 году клубное мировое первенство по футболу примут 11 американских городов. Впервые турнир пройдет в новом формате с участием 32 клубов из разных континентов, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы FIFA, все 32 команды на групповом этапе будут распределены на 8 подгрупп и представители одной страны не могут играть вместе.

Жеребьевка КЧМ-2025 пройдет 5 декабря в Майами (США), а участники распределены по 4 разным корзинам.

Корзина 1: "Ман Сити" (Англия), "Реал" (Испания), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Фламенго" (Бразилия), "Палмейрас" (Бразилия), "Ривер Плейт" (Аргентина) и "Флуминенсе" (Бразилия).

Корзина 2: "Челси" (Англия), "Боруссия" (Германия), "Интер" (Италия), "Порту" (Португалия), "Атлетико" (Испания), "Бенфика" (Португалия), "Ювентус" (Италия), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия).

Корзина 3: "Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия), "Ульсан Хендай" (Южная Корея), "Аль-Ахли" (Египет), "Видад" (Марокко), "Монтерей" (Мексика), "Леон" (Мексика), "Бока Хуниорс" (Аргентина) и "Ботафого" (Бразилия).

Корзина 4: "Урава Ред Даймондс" (Япония), "Аль-Айн" (ОАЭ), "Эсперанс" (Тунис), "Мамелоди Сандаунс" (ЮАР), "Пачука" (Мексика), "Сиэтл Саундерс" (США), "Окленд Сити" (Новая Зеландия) и "Интер Майами" (США).

Последний участник этого списка из 32 клубов определился только на днях. Им стал бразильский "Ботафаго", который в фантастическом матче переиграл "Атлетико Минейро" – 3:1.

Три недели назад FIFA продемонстрировала новый трофей клубного чемпионата мира 2025 года.