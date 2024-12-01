Фантастика: "Ботафаго" в меньшинстве завоевал Кубок Либертадорес

В ночь на 1 декабря состоялся финал Кубка Либертадорес, где футболисты бразильского клуба "Ботафого" победили своих соотечественников из "Атлетико Минейро" (3:1) и впервые стали обладателями трофея, сообщает Zakon.kz.

Финальный матч турнира прошел в Буэнос-Айресе (Аргентина) на стадионе "Монументаль". "Ботафаго" сотворил невообразимое, обыграв соперника, имея всю встречу на одного футболиста меньше в своем составе.

Уже на первой минуте финала полузащитник "Ботафого" Грегоре нарушил правила, ударив шипами в лицо игрока "Атлетико Минейро" – Фаусто Веру. За это главный арбитр матча показал хавбеку красную карточку и удалил его.

Фото: Instagram/faustovera5_

Несмотря на это, "Ботафого" не только героически выстоял, но и сумел обыграть соперника и впервые в своей истории завоевал престижный трофей.

Авторами невероятных голов стали Луис Энрике, Алекс Теллес и Жуниор Сантос. У проигравшей команды отличился Эдуардо Варгас.

"Ботафого" является двукратным чемпионом Бразилии. Команда Артура Жорже стала последним участником клубного чемпионата мира, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Кубок Либертадорес – это аналог Европейской Лиги чемпионов УЕФА, но уже среди лучших команд Южной Америки. Турнир проводится с 1960 года. В прошлом сезоне обладателем трофея был бразильский "Флуминенсе", обыграв в финале аргентинский "Бока Хуниорс" (2:1).

Если в Южной Америке узнали нового чемпиона, то в Европе сезон в самом разгаре, где всех громит английский "Ливерпуль".

"Мерсисайдцев" 1 декабря ждет суперматч в рамках АПЛ против "Манчестер Сити". Начало поединка – в 21:00 по казахстанскому времени.