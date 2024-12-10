Казахстан выиграл медальный зачет на женском ЧА-2024 по боксу

Блестящее выступление женской сборной Казахстана по боксу на азиатском первенства в Чиангмае (Таиланд) высветилось для нас первым местом по завоеванным наградам, сообщает Zakon.kz.

По итогам ЧА-2024 мы положили в свою копилку 10 медалей, пять золотых и столько же бронзовых. Эти цифры позволили казахстанским боксершам занять первое место в командном зачете, оставив позади себя Узбекистан (3/4/2) и Таиланд (3/1/2).

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

10 декабря свои финальные поединки выиграли Виктория Графеева (60 кг), Аида Абикеева (63 кг), Наталья Богданова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг) и Елдана Талипова (+81 кг).

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Награды бронзового качества ЧА-2024 завоевали Айгерим Саттыбаева (48 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Улжан Сарсенбек (57 кг), Милана Сафронова (66 кг) и Диана Магауияева (75 кг).

Специально на этот турнир с официальным визитом прибыл глава НОК РК и представитель World Boxcing – знаменитый боксер Геннадий Головкин.

11 декабря на азиатском чемпионате пройдет заключительный день соревнований, где состоятся мужские финалы с участием девяти наших мастеров кожаной перчатки.